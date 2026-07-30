¡Fichaje exprés! Real Madrid paga la cláusula de rescisión de Carlos Espí

El conjunto merengue analiza fichar al delantero del Levante ante la salida de su canterano, quien está cerca de convertirse en refuerzo del Fulham

El atacante es una de las revelaciones de la pasada edición de LaLiga | Reuters

El Real Madrid comenzó a revisar opciones para reforzar el centro del ataque ante la inminente marcha de Gonzalo García al Fulham. El delantero formado en La Fábrica está cerca de continuar su carrera en la Premier League, un movimiento que dejaría una vacante detrás de Kylian Mbappé y Endrick dentro de la plantilla para la temporada 2026-27.

La dirección deportiva del conjunto blanco no tendría como prioridad contratar a una figura para el puesto. El objetivo sería incorporar a un atacante que acepte una función secundaria, aporte presencia dentro del área y pueda modificar el desarrollo de los partidos cuando el cuerpo técnico necesite otra referencia ofensiva. Ese papel fue cubierto en temporadas anteriores por Joselu.

En ese escenario apareció el nombre de Carlos Espí, delantero de 21 años que pertenece al Levante. Según lo reportado en AS, el jugador tenía encaminada su salida al Hull City, pero detuvo las negociaciones después de conocer el interés del Real Madrid, que ya habría establecido los primeros contactos con el club valenciano y con el entorno del atacante.

Carlos Espí, la opción del Real Madrid para reforzar el ataque

Carlos Espí mantiene contrato con el Levante hasta junio de 2028 y cuenta con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. El club granota utilizaría esa cantidad como referencia para negociar la salida de uno de los jugadores que tuvo mayor participación en la permanencia del equipo durante la temporada 2025-26.

El atacante cerró el último curso con 13 goles en 27 partidos entre LaLiga y la Copa del Rey. Su producción, edad y características lo colocaron en el radar de clubes de Inglaterra, Italia y España. Hull City había presentado una oferta formal y únicamente esperaba acordar las condiciones personales antes de la aparición del Real Madrid.

La operación todavía se encuentra en una etapa inicial y no existe un acuerdo entre el Real Madrid y el Levante. Espí decidió esperar antes de aceptar alguna de las propuestas procedentes del extranjero, mientras la institución de Valencia analiza la posibilidad de recibir una oferta por debajo de la cláusula o conservar al delantero para el inicio de la nueva campaña.

El perfil del jugador responde a la búsqueda del equipo blanco. Con una estatura cercana a los 1.94 metros, Espí puede actuar como referencia, disputar balones aéreos y ocupar espacios dentro del área. La intención no sería convertirlo en el delantero principal, sino contar con una alternativa para partidos en los que Mbappé necesite descanso o el sistema requiera un rematador.

La competencia por el atacante tampoco se limitaría al Hull City. Villarreal, Lazio, Bolonia e Ipswich Town fueron relacionados con el jugador durante el mercado, aunque la intervención del Real Madrid cambió el panorama. Los próximos días serán determinantes para conocer si el conjunto blanco presenta una propuesta formal o mantiene a Espí como una opción dentro de su lista.

Gonzalo García se encamina al Fulham de Álvaro Arbeloa

La búsqueda de un delantero comenzó después de que Real Madrid y Fulham avanzaran en el traspaso de Gonzalo García. El club inglés habría acordado pagar alrededor de 40 millones de euros, equivalentes a 34 millones de libras. El movimiento todavía necesita completar los trámites correspondientes antes de ser anunciado por las instituciones.

El Real Madrid conservaría parte de los derechos económicos del atacante y una opción para recuperarlo. De acuerdo con The Athletic, La entidad española vendería alrededor del 70 por ciento de sus derechos por los ya mencionados 40 millones de euros, además de traspasar al mediocampista César Palacios por 10 millones de euros con las mismas condiciones.

En el Fulham volverá a trabajar con Álvaro Arbeloa, quien lo dirigió durante su paso por las categorías inferiores del Real Madrid y el primer equipo. Gonzalo registró 13 goles en 51 partidos como profesional del club merengue, una producción que llamó la atención de varios clubes y le permitió debutar con la selección española.

La llegada de Endrick después de su cesión y la competencia existente en el frente ofensivo redujeron las posibilidades de Gonzalo. El Fulham le ofrece mayor continuidad y la posibilidad de competir por un puesto en la Premier League. Para el Real Madrid, su venta representa otro ingreso procedente de La Fábrica y abre el espacio que podría ser ocupado por Carlos Espí u otro delantero del mercado.

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