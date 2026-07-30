México hace sonar el himno en Santo Domingo 2026: cuatro medallas para una jornada histórica en ciclismo de pista

Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo, Yareli Acevedo, Sofía Arreola, Ricardo Peña e Ignacio Prado protagonizaron una cosecha histórica para México en el velódromo dominicano

Daniela Gaxiola se queda con la medalla de oro | Imago7

El ciclismo de pista mexicano vivió una jornada llena de emociones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde la delegación nacional se convirtió en protagonista del velódromo al conquistar cuatro medallas en distintas pruebas. Entre velocidad, resistencia y trabajo en equipo, México dejó una actuación que confirmó su fortaleza en una disciplina que continúa entregando grandes resultados.

La bandera mexicana ondeó en lo más alto del podio gracias a Daniela Gaxiola, quien volvió a demostrar su calidad al conquistar la medalla de oro en la prueba femenil individual de ciclismo de pista. La representante nacional completó una actuación sobresaliente para quedarse con el primer lugar y sumar una presea dorada más para México en Santo Domingo.

La jornada también tuvo otro momento destacado con Yuli Verdugo, quien acompañó el éxito mexicano al quedarse con la medalla de bronce en la misma competencia. El resultado permitió que México tuviera doble presencia en el podio femenil, mostrando el nivel competitivo de sus ciclistas.

Pero las emociones no terminaron ahí. En la prueba madison femenil, la dupla integrada por Yareli Acevedo y Sofía Arreola protagonizó una gran actuación para conquistar la medalla de plata. La pareja mexicana combinó estrategia, resistencia y coordinación para mantenerse entre las mejores de la competencia y asegurar un lugar en el podio.

El cierre de la jornada llegó con otro momento dorado para México. En la prueba madison varonil, Ricardo Peña e Ignacio Prado se consagraron campeones y levantaron la medalla de oro, completando una actuación brillante para la delegación nacional en el velódromo dominicano.

Con estos resultados, México celebró una cosecha de dos medallas de oro, una de plata y una de bronce, repartidas entre pruebas individuales y de equipo. Una muestra del equilibrio que existe entre sus representantes y del trabajo que ha permitido mantener al ciclismo de pista como una de las disciplinas más productivas para el país.

Con este impulso, México continúa su camino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una actuación destacada en el ciclismo de pista, una disciplina donde volvió a demostrar que tiene talento, experiencia y capacidad para pelear por las medallas más importantes.

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