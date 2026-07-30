Matías Almeyda lanza advertencia en Rayados: “En México es muy difícil ser campeón”

El estratega argentino reconoció que Rayados de Monterrey aún está en construcción tras un inicio irregular en el Apertura 2026

Almeyda destaca la competitividad de la Liga MX y pide paciencia en Rayados/Imago7

La era de Matías Almeyda en Rayados de Monterrey apenas comienza, pero el estratega argentino tiene claro el reto que enfrenta. Después de un triunfo y una derrota en las dos primeras jornadas del Apertura 2026, el entrenador reconoció que su equipo aún está en construcción y dejó una reflexión sobre la dificultad de conquistar la Liga MX.

Previo al compromiso de la jornada 3 ante Atlas, Almeyda destacó la competitividad del fútbol mexicano y aseguró que el formato del torneo convierte al campeonato en uno de los más impredecibles.

“Considero que es una de las ligas más competitivas del mundo. Es muy difícil salir campeón porque la mayoría de los equipos hacen bien las cosas y los partidos suelen ser muy parejos. Además, el formato de competencia hace que todo se defina en la fase final, a diferencia de otras ligas donde casi siempre ganan los mismos clubes. Eso hace que cualquiera pueda ser campeón y para mí eso es apasionante”, destacó el estratega en conferencia de prensa.

Matías Almeyda reconoce que Rayados todavía está lejos de su mejor versión

Aunque Monterrey reforzó su plantel con futbolistas como Orbelín Pineda, Diego Rossi y Hugo Cuypers, el entrenador considera que el funcionamiento colectivo todavía está lejos de lo que busca.

Tras dos partidos oficiales, Almeyda pidió paciencia y explicó que el proyecto apenas está dando sus primeros pasos.

“Todavía no hemos visto realmente el equipo que yo pretendo. También entiendo que eso llevará tiempo. Y cuando hablo de tiempo no es para ganarlo, porque cuando haya que tomar decisiones se tomarán. Pero tampoco sería honesto mentir. Este equipo prácticamente arrancó desde cero”, señaló.

Las declaraciones llegan después de que Rayados venciera a Santos Laguna en su debut y posteriormente cayera ante Necaxa, un resultado que dejó al descubierto aspectos defensivos que el cuerpo técnico busca corregir.

La Leagues Cup, una oportunidad para acelerar el proceso de Rayados

El calendario obligará a la Liga MX a detenerse temporalmente por el inicio de la Leagues Cup, un escenario que Almeyda ve con buenos ojos.

El estratega considera que la cantidad de partidos ayudará a fortalecer la competencia interna del plantel, aunque también reconoce que habrá menos tiempo para trabajar en los entrenamientos.

“Lo bueno es que se juegan muchos partidos; lo malo es que se entrena menos. Pero al futbolista le gusta competir y a nosotros también nos interesa mantener a todos involucrados. Tiene ventajas y desventajas. Hay menos tiempo para entrenar porque hay viajes, recuperación y diferentes cargas de trabajo, pero es el calendario que toca y me parece muy bueno”, agregó.

Durante la fase de grupos de Leagues Cup, Monterrey enfrentará a Orlando City, donde milita Antoine Griezmann, además de Inter Miami de Lionel Messi y Nashville SC, equipo del alemán Hany Mukhtar, una prueba de alto nivel para medir el avance del proyecto.

Matías Almeyda respalda a Guido Pizarro tras su salida de Tigres

Uno de los temas que también abordó el entrenador de Rayados fue la sorpresiva salida de Guido Pizarro del banquillo de Tigres.

Lejos de alimentar la rivalidad regiomontana, Almeyda mostró empatía con su colega y aseguró que entiende lo complicado que resulta atravesar una situación de ese tipo.

“Muchas veces se habla con facilidad de estas situaciones, pero vivirlas es muy duro. Siempre queda una sensación de traición cuando ocurren este tipo de cosas. Yo siempre voy a estar del lado de los entrenadores y desde aquí le mando mi apoyo”, concluyó.

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