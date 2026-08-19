¿Tiene razón Azcárraga? Esto dicen los números sobre Santiago Baños y su éxito en el fútbol mexicano

A pesar de que América ha cosechado grandes éxitos de la mano de Santiago, aún está distante de ser el más exitoso del fútbol mexicano como lo declaró

Santiago Baños y su legado en el fútbol mexicano | Imago7

Las recientes palabras de Emilio Azcárraga Jean en entrevista con TUDN provocaron distintas reacciones después de que el propietario mayoritario del Club América respaldara públicamente a Santiago Baños. Ante los cuestionamientos sobre su gestión, Azcárraga fue directo al señalar que, desde su perspectiva, se trata del “director deportivo del fútbol mexicano más exitoso y punto final”.

El respaldo llega en medio de las críticas que una parte de la afición azulcrema ha mantenido hacia Baños durante su etapa en la directiva. Aunque América ha conseguido resultados importantes bajo su gestión, también han existido cuestionamientos relacionados con fichajes, renovaciones de contrato y decisiones deportivas, aspectos que suelen generar debate entre los seguidores del club. Nota completa, aquí.