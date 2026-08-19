De jugar juntos de niños a Europa: Armando González y Mateo Chávez podrían reencontrarse en la Europa League

La amistad que nació en Necaxa y continuó en Chivas podría vivir un nuevo capítulo con ambos talentos mexicanos enfrentándose en Europa

Mateo Chávez y Armando González, cumplen el sueño de todo niño. Cortesía

La historia de Armando González y Mateo Chávez parece escrita por el fútbol. Lo que comenzó como una amistad de niños, con tardes compartiendo cancha y sueños de llegar lejos, podría convertirse ahora en un capítulo europeo: ambos futbolistas podrían enfrentarse en la Europa League si se concreta el fichaje de ‘La Hormiga’ con el Olympiacos de Grecia.

Los dos jugadores del Guadalajara fueron protagonistas de una de las historias más emotivas del Mundial 2026. El pasado 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México, González y Chávez cumplieron un sueño que imaginaron desde pequeños: representar a la selección mexicana en una Copa del Mundo.

Las imágenes de ambos cantando el himno nacional, abrazados junto al resto del plantel, reflejaron una conexión especial. No era únicamente la emoción de disputar un Mundial, sino la satisfacción de hacerlo después de compartir un camino que comenzó mucho antes de llegar al profesionalismo.

“Nos reflejamos mucho el uno en el otro”, explicó Mateo Chávez en una entrevista junto a Armando González para la FIFA. Ambos recordaron que tienen historias similares, no solo por haber crecido ligados al fútbol, sino porque sus padres también formaron parte de este deporte.

El vínculo entre ambos nació en Necaxa, cuando eran niños. La ‘Hormiga’ recordó que su padre, Armando González Bejarano, era entrenador y el papá de Mateo, Paulo César Chávez, era futbolista del club. En aquel entorno comenzaron a convivir entre entrenamientos, gimnasios y canchas, sin imaginar que años después compartirían vestidor con la selección mexicana.

Mateo Chávez y Armando González, en Aguascalientes. Foto: Cortesía

El fútbol los separó por momentos debido a los caminos que suele tomar este deporte, pero el destino volvió a juntarlos en Chivas, donde ambos completaron su formación y dieron sus primeros pasos como futbolistas profesionales. Ahí fueron testigos del crecimiento del otro y construyeron una amistad que trascendió el terreno de juego.

Durante el Mundial, González tuvo la oportunidad de cumplir otro sueño al ingresar en el partido ante Sudáfrica. El delantero rojiblanco recordó la emoción de ese momento: “Entré corriendo con una sonrisa. Desde que jugábamos juntos de niños era lo que siempre queríamos. No podía pensar en otra cosa que dejar el alma”.

Ahora sus caminos podrían reencontrarse en Europa. Mientras Mateo Chávez continúa su aventura con el AZ Alkmaar de Países Bajos, Armando González está cerca de convertirse en nuevo jugador del Olympiacos, un movimiento que abriría la posibilidad de verlos frente a frente en la Europa League, torneo que se puede disfrutar a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Más información: Chepo de la Torre ve al Olympiacos como un trampolín para la Hormiga González en Europa

La conexión entre ambos también tiene recuerdos fuera de la cancha. Los dos comparten la pasión por el fútbol desde pequeños y recuerdan con especial cariño el Mundial de Sudáfrica 2010, una época en la que intercambiaban estampas del álbum y soñaban con algún día formar parte de esa competencia.

Incluso durante su etapa en Chivas tuvieron la oportunidad de convivir con referentes como Javier Hernández, quien se convirtió en una guía para ellos. El delantero mexicano fue una inspiración para González y Chávez, y posteriormente ‘Chicharito’ dejó una huella especial al cederle a Armando el dorsal 14 con la selección mexicana.

La historia de González y Chávez demuestra que algunas amistades nacen antes de la fama y permanecen cuando llegan los grandes escenarios. Lo que comenzó como dos niños compartiendo entrenamientos podría convertirse ahora en un duelo europeo, con la posibilidad de que dos amigos de infancia se enfrenten representando a clubes distintos en una competición internacional.

@clarosports UNA AMISTAD QUE TRASCIENDE LA CANCHA🤩🙌 Mateo Chávez contó en #ClaroSports que su relación con la ‘Hormiga’ González es buenísima. Dejó claro que entre ellos no solo hay fútbol: hay confianza, historias y una gran química.🔥 ¡Amistad es amigo!😮‍💨 #MateoChávez #HormigaGonzález #ElDeporteAquíPasa ♬ original sound – Claro Sports

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