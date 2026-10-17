¡Una más a la colección! Miguel Herrera ve la tarjeta roja en el Atlante vs Pumas e incrementa su historial disciplinario

El Piojo suma a los Potros de Hierro como uno de los clubes en los que más expulsiones ha sufrido en su trayectoria como entrenador en la Liga MX

Miguel Herrera suma más de 40 expulsiones en Liga MX | Imago7

Miguel Herrera incrementó su historial disciplinario en la Primera División de México durante el encuentro entre Atlante y Pumas, correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026. El entrenador recibió la tarjeta roja en la primera mitad del partido en el Estadio Azteca y llegó a 42 expulsiones como técnico en el campeonato mexicano, entre fase regular y Liguilla.

La acción ocurrió durante un intercambio con el árbitro Luis Enrique Santander, quien primero amonestó al Piojo y después le mostró la tarjeta roja. La secuencia estuvo acompañada de confusión, pues el entrenador parecía dirigirse a sus jugadores, mientras que el silbante habría interpretado sus palabras como reclamos reiterados.

Herrera habló posteriormente con el cuarto árbitro, pero la conversación no modificó la decisión y tuvo que abandonar su lugar en el banquillo. Fue su primera expulsión desde que comenzó su tercera etapa al frente del Atlante, en el torneo que marcó el regreso de los Potros de Hierro a la máxima categoría.

Antes de este encuentro, el historial del entrenador registraba 41 tarjetas rojas en partidos de liga. La sanción frente a Pumas elevó su cuenta a 36 expulsiones en fase regular y seis en fase final. El recuento contempla únicamente su trayectoria como integrante del cuerpo técnico y excluye sus registros como futbolista, así como Copa MX, competencias internacionales y selecciones.

Desglose de expulsiones de Miguel Herrera en la Liga MX

Con la roja ante los universitarios, Atlante alcanzó al América como los equipos con los que Herrera acumula más expulsiones en liga. El entrenador suma 11 con cada institución, aunque la distribución es distinta: con los azulgranas registra nueve en fase regular y dos en Liguilla; con las Águilas presenta exactamente el mismo balance.

Miguel Herrera ha visto la tarjeta roja en repetidas ocasiones | Claro Sports

Las 11 expulsiones con América se distribuyen entre las dos etapas del técnico en Coapa: de 2012 a 2013 y de 2017 a 2020. Dentro de ese historial, el Apertura 2019 destaca con tres tarjetas rojas en fase de clasificación, mientras que sus dos expulsiones en Liguilla con el conjunto azulcrema corresponden al Clausura y al Apertura 2013.

Monterrey aparece después con ocho expulsiones, todas en fase regular, seguido de Tijuana, con seis entre ambas fases. Tecos y Estudiantes Tecos reúnen cuatro; Veracruz y Tigres registran una por equipo. En el caso de los regiomontanos de la UANL, la única roja de Herrera en este recuento ocurrió durante la fase final del Clausura 2022.

La expulsión ante Pumas también significa que Herrera ha recibido al menos una tarjeta roja en cada una de sus tres etapas con Atlante. Su primer registro disciplinario de este tipo en el Apertura 2026 llegó en la jornada 12, durante el torneo con el que los Potros de Hierro volvieron a Primera División después de 12 años en categorías inferiores.