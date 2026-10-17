Jugando Claro, en vivo | Viernes 16 de octubre

El mejor análisis del fútbol mexicano e internacional en la multiplataforma de Claro Sports

La actualidad del fútbol mexicano e internacional vuelve a poner los principales temas sobre la mesa. Desde lo que ocurre en la Liga MX y la Selección Mexicana, hasta las novedades de la Champions League, el mercado de fichajes y el presente de los futbolistas mexicanos en Europa, la agenda futbolística se mantiene en constante movimiento.

En Jugando Claro, las noticias, los resultados y las polémicas se analizan desde distintas perspectivas, con contexto y seguimiento a los protagonistas que marcan la conversación dentro y fuera de la cancha. Los clásicos, las decisiones arbitrales y las historias del fútbol mundial también forman parte del debate.

La información y las opiniones se reúnen en una nueva edición de Jugando Claro, el espacio de Claro Sports para cerrar el día con el análisis de los temas que marcan la actualidad del fútbol.