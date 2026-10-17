Del Potro Gutiérrez al Piojo Herrera: los entrenadores despedidos por polémicas fuera de la cancha

Agresiones, conflictos institucionales, declaraciones polémicas y escándalos personales han provocado la salida de técnicos, incluso después de ganar títulos

El estratega fue acusado de ‘traición’ | Imago7

En el fútbol, los resultados suelen determinar la continuidad de un entrenador, pero no siempre son las derrotas las que provocan un despido. Una declaración, una decisión personal, un problema disciplinario o un conflicto con la directiva pueden terminar con un proyecto deportivo, incluso cuando los resultados respaldan al responsable del banquillo.

La situación de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez en Cruz Azul Femenil vuelve a poner el tema sobre la mesa. El entrenador participó en los festejos del 110 aniversario del América, celebrados el 10 de octubre de 2026, y apareció portando la camiseta del histórico rival de La Máquina. Aunque ofreció disculpas públicas y aseguró que su compromiso con el club permanecía intacto, la directiva decidió separarlo del cargo.

El caso se suma a una larga lista de entrenadores que han perdido sus puestos por circunstancias ajenas a lo ocurrido durante los 90 minutos. Desde Miguel Herrera y Ricardo La Volpe hasta Julen Lopetegui y entrenadores campeones del mundo, el fútbol registra antecedentes en los que las cuestiones institucionales, personales o disciplinarias resultaron determinantes.

Miguel Herrera, Ricardo La Volpe y Javier Aguirre: los casos del fútbol mexicano

El Piojo dejó a la selección en 2015 por una disputa extracancha | Imago7

Miguel Herrera protagonizó uno de los despidos más recordados de la Selección Mexicana en julio de 2015. Apenas dos días después de conquistar la Copa Oro al vencer a Jamaica en la final, el entonces técnico del Tri fue destituido tras un altercado con el comentarista Christian Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia. La Federación Mexicana de Fútbol anunció su salida el 28 de julio, después de que se denunciara una agresión física contra el periodista. Decio de María, dirigente de la FMF, argumentó que los valores y principios de la institución debían estar por encima de cualquier resultado deportivo. Herrera perdió el cargo después de ganar un título internacional, en un episodio que marcó el final de su primera etapa al frente del representativo nacional.

Ricardo La Volpe también tuvo una salida relacionada directamente con una controversia extradeportiva. El argentino llegó a Chivas en abril de 2014, pero su etapa terminó apenas 29 días después de su presentación. El Guadalajara informó que prescindía de sus servicios por una conducta inapropiada que no correspondía con las políticas institucionales. Posteriormente se conoció una denuncia de presunto acoso sexual presentada por Belén Coronado, trabajadora del club. La Volpe rechazó las acusaciones y el caso tuvo un prolongado recorrido judicial, con resoluciones favorables al entrenador. Su salida de Chivas estuvo vinculada con el conflicto institucional y las acusaciones, no con una evaluación exclusiva de sus cuatro partidos dirigidos.

Otro entrenador mexicano que enfrentó consecuencias laborales por asuntos ajenos al terreno de juego fue Javier Aguirre, destituido como seleccionador de Japón en febrero de 2015. El ‘Vasco’ estaba relacionado con una investigación judicial en España por un supuesto amaño del partido entre Levante y Zaragoza de 2011, cuando dirigía al conjunto aragonés. La Federación Japonesa decidió terminar su contrato ante la posibilidad de que el proceso afectara la preparación rumbo al Mundial de Rusia 2018. Aguirre negó cualquier irregularidad y en diciembre de 2019 fue absuelto por la justicia española, al no acreditarse el delito de corrupción deportiva.

Julen Lopetegui, Sam Allardyce y los despidos más polémicos de Europa

La curiosa salida de Lopetegui de España | Imago7

Julen Lopetegui sufrió uno de los ceses más sorprendentes en la historia de los Mundiales. El 13 de junio de 2018, apenas dos días antes del debut de España ante Portugal en Rusia, la Real Federación Española de Fútbol anunció su destitución. El motivo fue la manera en que se negoció y comunicó su contratación por el Real Madrid, que había anunciado su llegada para después de la Copa del Mundo. Luis Rubiales, entonces presidente federativo, reconoció el trabajo del entrenador, que mantenía invicta a España, pero consideró que la Federación había quedado al margen de una decisión fundamental. Lopetegui perdió su puesto por una ruptura de confianza institucional, no por sus resultados.

En Inglaterra, Sam Allardyce apenas permaneció 67 días al frente de la selección nacional en 2016. El entrenador dejó el cargo después de una investigación encubierta del diario The Telegraph, que difundió conversaciones relacionadas con negocios futbolísticos y las reglas sobre la propiedad de terceros en transferencias. La Federación Inglesa calificó su comportamiento como inapropiado y ambas partes acordaron rescindir el contrato. Aunque posteriormente una resolución del organismo regulador de la prensa británica precisó que no se había demostrado una infracción de las reglas de la FA, el daño a su relación con la institución ya había provocado su salida. Allardyce dirigió un solo partido, que terminó con victoria de Inglaterra sobre Eslovaquia.

Uno de los antecedentes históricos más llamativos ocurrió en Manchester United con Tommy Docherty, despedido en 1977 después de ganar la FA Cup. El entrenador escocés había llevado a los Red Devils a derrotar al Liverpool en la final del torneo, pero semanas después salió a la luz su relación sentimental con Mary Brown, esposa del fisioterapeuta del equipo, Laurie Brown. La controversia terminó con su destitución y puso fin a un proyecto que había conseguido resultados importantes. El caso quedó registrado como uno de los ejemplos más conocidos de un técnico separado de su cargo por una situación personal relacionada con el entorno del club.

También en Inglaterra, Glenn Hoddle fue despedido de la selección nacional en febrero de 1999 por unas declaraciones sobre las personas con discapacidad. Durante una entrevista con The Times se le atribuyeron comentarios que vinculaban las discapacidades físicas con consecuencias de acciones cometidas en vidas anteriores. Sus palabras generaron fuertes críticas y alcanzaron el ámbito político británico. Hoddle sostuvo que había sido malinterpretado, pero la Federación Inglesa consideró insostenible su continuidad. Su salida se produjo por la controversia pública que ocasionaron aquellas declaraciones, sin que una derrota o eliminación inmediata determinara la decisión.

Adrià Díaz: el técnico que estuvo a punto de ser despedido del Real Madrid por agradecer al Barcelona

Adrià Díaz Valverde protagonizó una controversia en octubre de 2023, cuando el Real Madrid decidió prescindir de sus servicios como segundo entrenador del Juvenil C. El motivo fue una carta que había publicado en Instagram en 2019, al despedirse del Barcelona después de cuatro años trabajando en sus categorías inferiores. En aquel mensaje, el técnico describió al conjunto azulgrana como “el club de mi vida” y agradeció el respaldo que recibió de la institución durante la enfermedad de su madre. Aunque eliminó la publicación cuando llegó al Real Madrid en agosto de 2023, una captura del texto llegó a manos de Manu Fernández, responsable de la cantera madridista, quien decidió poner fin a su relación laboral.

Sin embargo, el Real Madrid dio marcha atrás el 9 de octubre de 2023, después de la repercusión mediática del caso. El club comunicó a Díaz que podía continuar como segundo entrenador del Juvenil C, por lo que su despido nunca se ejecutó formalmente. El episodio representa uno de los antecedentes más cercanos a la polémica de Potro Gutiérrez en Cruz Azul Femenil, pues ambos estuvieron relacionados con manifestaciones públicas de afecto hacia el máximo rival de la institución para la que trabajaban, aunque el desenlace del caso de Díaz fue diferente.

El fútbol femenil: campeones del mundo, denuncias y espionaje

Jorge Vilda fue cesado tras ganar el Mundial Femenil | Imago7

Jorge Vilda pasó de conquistar el Mundial Femenil de 2023 a perder su puesto en menos de tres semanas. El español condujo a su selección al campeonato en Australia y Nueva Zelanda, pero el 5 de septiembre la Real Federación Española de Fútbol anunció su destitución. Su salida ocurrió en medio de la crisis institucional desatada por el comportamiento de Luis Rubiales hacia Jenni Hermoso durante la ceremonia de premiación y las tensiones que ya existían entre el cuerpo técnico y parte de las futbolistas. La Federación presentó la decisión como parte de un proceso de renovación y reconoció expresamente la conducta personal y deportiva de Vilda. No fue un despido fundamentado oficialmente en una falta disciplinaria del entrenador, sino una decisión de reorganización institucional.

Un caso de naturaleza distinta fue el de Bev Priestman, entrenadora que llevó a Canadá a conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, disputados en 2021. Durante Paris 2024 se descubrió la utilización de drones para observar entrenamientos de rivales, particularmente de Nueva Zelanda. FIFA suspendió durante un año a Priestman y a otros dos integrantes del cuerpo técnico, además de imponer una multa de 200 mil francos suizos a la federación canadiense y descontarle seis puntos al equipo en el torneo olímpico. Después de una investigación independiente, Canada Soccer confirmó en noviembre de 2024 que Priestman no regresaría al cargo, pese a su antecedente como campeona olímpica.

En 2017, Mark Sampson fue destituido como entrenador de la selección femenil de Inglaterra después de que la Federación Inglesa revisara un informe sobre comportamientos inapropiados durante su etapa anterior en Bristol Academy. Aunque una evaluación inicial de protección había determinado que no representaba un riesgo para trabajar en el fútbol, los dirigentes federativos consideraron que el contenido completo del expediente revelaba conductas inaceptables. Sampson negó las acusaciones. Su salida ocurrió el 20 de septiembre, un día después de que Inglaterra goleara 6-0 a Rusia, por lo que el resultado deportivo inmediato no fue el detonante de la decisión.

Paul Riley, técnico del North Carolina Courage, también fue despedido en septiembre de 2021 después de denuncias de conducta sexual inapropiada y abuso hacia futbolistas. El club estadounidense terminó su contrato de manera inmediata tras la publicación de una investigación periodística con testimonios de jugadoras. Posteriormente, una investigación independiente impulsada por la Federación de Estados Unidos documentó problemas sistémicos de abuso y protección de las deportistas dentro del fútbol profesional femenil. Riley había conquistado dos campeonatos de la National Women’s Soccer League con North Carolina, en 2018 y 2019, pero esos éxitos no impidieron su destitución cuando las acusaciones se hicieron públicas.

Federico Higuaín: el caso más reciente de un técnico despedido por su comportamiento

El argentino fue despedido por su conducta ante una silbante | Reuters

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió el 22 de septiembre de 2026 con Federico Higuaín, entrenador del Columbus Crew 2 de Estados Unidos. El argentino fue despedido después de un incidente ocurrido el 23 de agosto durante un encuentro de MLS NEXT Pro, en el que fue señalado por sujetar la mano de una árbitra y dirigirle un comentario sexista. La liga inicialmente lo sancionó con dos partidos de suspensión, pero el sindicato de árbitros cuestionó que el castigo fuera suficiente. Posteriormente, Columbus Crew anunció su destitución porque consideró que no había cumplido con los estándares de liderazgo exigidos por la institución.

El caso del exfutbolista argentino reflejó cómo las decisiones disciplinarias pueden trascender las sanciones impuestas por una competición. El club decidió terminar la relación laboral después de revisar lo ocurrido y considerar el comportamiento del entrenador incompatible con sus responsabilidades. Su salida, al igual que otros antecedentes, no estuvo motivada por un balance de victorias y derrotas, sino por una cuestión de conducta profesional.

¿Por qué un entrenador puede ser despedido aunque los resultados no sean el problema?

Los antecedentes muestran que el rendimiento deportivo no es el único elemento que determina la permanencia de un director técnico. La representación institucional, la relación con la directiva, la conducta pública y el respeto a los reglamentos también forman parte de sus responsabilidades. Sin embargo, los motivos y la gravedad de cada caso son diferentes: una polémica por vestir los colores de un rival no es equiparable con denuncias de abuso, agresiones o infracciones disciplinarias.

En el caso del Potro Gutiérrez, la controversia surge principalmente de su participación en un homenaje al América mientras dirige a Cruz Azul Femenil. Aunque algunos reportes también señalan dificultades deportivas y diferencias con la dirección del club, las imágenes del entrenador celebrando con el histórico rival aceleraron las versiones sobre su salida. Su situación recuerda que, para un entrenador, las decisiones tomadas fuera de los partidos también pueden influir en la continuidad de un proyecto.