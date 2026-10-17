José Emilio Rodríguez reconoce la influencia de Isaac del Toro en su camino al ciclismo europeo

El ciclista mexicano dejará la categoría júnior para competir con el UAE Team Emirates Gen Z en 2027, con la meta de llegar al World Tour

El World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México fue sede de la inauguración de la Bici Expo 2026, evento que reúne a marcas patrocinadoras, fabricantes, distribuidores, deportistas, promotores, organismos gubernamentales y aficionados al ciclismo. La exposición se realiza anualmente con la participación de distintos sectores de esta industria.

Durante la inauguración destacó la presencia de los ciclistas juveniles mexicanos Emilio Rodríguez y Santiago Moreno, integrantes del equipo A.R. Monex, quienes tuvieron actuaciones destacadas esta temporada y que en 2027 se incorporarán a equipos internacionales en sus respectivas estructuras de desarrollo.

El colimense José Emilio Rodríguez formará parte del UAE Team Emirates Gen Z a partir de 2027. Esta estructura reúne a jóvenes ciclistas con proyección para buscar un lugar en el equipo principal. El mexicano se integrará junto con otros talentos internacionales: Simon Defrance, de Francia; Václav Ježek, de Chequia; Riccardo Lorello, de Italia, y Luca Martinez, de España, de acuerdo con el anuncio reciente del equipo.

Conocido como Choche, Rodríguez participó en el Campeonato Mundial Júnior de Montreal 2026, donde terminó en el puesto 22 de la prueba contrarreloj, resultado que lo convirtió en el mejor latinoamericano de esa competencia. En la prueba de ruta ocupó la posición 34.

Durante 2026, el ciclista mexicano también conquistó el campeonato nacional juvenil de contrarreloj y consiguió cinco resultados entre los cinco primeros lugares, además de tres posiciones dentro del Top 10 y otras tres en el Top 15 durante sus participaciones en Europa. Su mejor resultado de la temporada fue el primer lugar de la clasificación general del Giro della Valdera, en Italia.

En entrevista con Claro Sports, Rodríguez expresó su emoción por incorporarse a la estructura del UAE Team Emirates y compartir equipo con figuras del ciclismo internacional, entre ellas el mexicano Isaac del Toro y el esloveno Tadej Pogačar.

“Muy emocionado, la verdad. Yo creo que es algo que jamás me imaginé. Tuve un paso a paso para cumplir este objetivo de estar en un equipo ya europeo. La verdad que una emoción muy grande que tengo también estar corriendo con Isaac Del Toro y con el campeón del mundo, Tadej Pogacar. Algo que me emociona muchísimo, ya estar con ellos, con grandes del ciclismo y, pues, a seguir aprendiendo”, comentó.

El mexicano también reconoció la influencia de Isaac del Toro en su desarrollo como ciclista. Explicó que comenzó en el ciclismo de montaña y que el triunfo de su compatriota en el Tour de l’Avenir fue un referente para involucrarse más en las competencias de ruta.

“Yo creo que una parte fue por Isaac. Yo inicié en ciclismo de montaña, pero justo el año que ganó Isaac el Tour de l’Avenir fue cuando me fui involucrando un poco más a la ruta. Claro que Isaac nos motiva muchísimo, y la manera en lo que lo está haciendo, yo creo que motiva a mí y a miles más de mexicanos”, señaló.

De cara a su nueva etapa, Rodríguez anticipó que el trabajo colectivo será una de sus prioridades, mientras se adapta al cambio de categoría y afronta competencias de mayor exigencia en el calendario europeo. El objetivo será avanzar progresivamente para aspirar a llegar al World Tour.

“Vamos a estar ahí, haciendo trabajo en equipo. Yo creo que es lo principal de este año, es una nueva categoría, es un gran salto para mí de pasar de júnior a Sub-23. Pues, vamos a estar en carreras muy importantes y, pues, puedo estar ahí paso a paso para lograr nuestra meta de llegar al World Tour”, concluyó.