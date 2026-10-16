Del homenaje del América a la salida: Potro Gutiérrez, fuera de Cruz Azul Femenil

Gutiérrez ofreció disculpas tras aparecer con el América, pero su explicación no habría evitado su salida del conjunto celeste

Potro Gutiérrez, fuera de Cruz Azul Femenil. Imago 7

Raúl ‘Potro’ Gutiérrez dejaría de ser director técnico de Cruz Azul Femenil, luego de la polémica que provocó su presencia en el homenaje por el 110 aniversario del América. La participación del entrenador en los festejos del conjunto azulcrema generó críticas entre los aficionados y molestia dentro de la institución.

El episodio ocurrió el 10 de octubre, durante el partido entre América y Monterrey correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026. Gutiérrez fue invitado por su pasado como futbolista de las Águilas y apareció junto a otras figuras históricas del club. El técnico, quien en ese momento estaba al frente de Cruz Azul Femenil, portó la camiseta conmemorativa del aniversario y participó en el homenaje sobre la cancha.

Las imágenes provocaron una reacción inmediata entre los seguidores de La Máquina y posteriormente llegaron a la directiva. Gutiérrez no habría informado previamente de su asistencia y posteriormente apareció con la camiseta del América, uno de los principales rivales de Cruz Azul.

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La disculpa del Potro Gutiérrez no frenó su salida de Cruz Azul

Después de las críticas, Gutiérrez publicó una disculpa dirigida a la afición y a la institución. El entrenador reconoció que no dimensionó el impacto que tendría su participación en el homenaje y aseguró que su compromiso con Cruz Azul Femenil estaba fuera de duda. Para describir lo ocurrido, utilizó una referencia futbolística: “Esta sensación es idéntica a cuando metes un autogol”.

El estratega también se comprometió a ser más cuidadoso con la representación de su cargo en situaciones similares. Sin embargo, las disculpas no habrían sido suficientes para cambiar la postura de la directiva. RÉCORD reportó que la posibilidad de destituirlo del banquillo seguía sobre la mesa, mientras Fox Sports señaló que su salida estaba prácticamente definida.

La decisión resulta especialmente llamativa porque Gutiérrez apenas había asumido el cargo en agosto de 2026. Su llegada se produjo después de que Israel del Real fuera cesado tras la derrota por 10-0 ante América en la Jornada 2. El “Potro” tomó entonces un equipo que buscaba recuperar posiciones y competir por un lugar en la Liguilla.

Desde su llegada al banquillo celeste, el Potro Gutiérrez dirigió seis encuentros con saldo de tres victorias y tres derrotas. En su primer partido al frente de las celestes cayó 1-0 frente a Juárez y en el último partido previo a toda la polémica logró una victoria de 2-0 ante Necaxa.

Hasta la jornada 10, la Máquina marcha en el sexto lugar del Grupo A con 15 puntos y cerrará la fase regular ante Monterrey, Toluca, Tijuana y León en busca de alcanzar un puesto en la Liguilla del Apertura 2026.