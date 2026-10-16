Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Supervivencia hoy 16 de octubre? Azules o Rojos

Los Rojos dominan las competencias por la Villa 360, pero los Azules han respondido en las pruebas que definen la eliminación del domingo

Los Azules buscan mostrar su poderío | @ExatlonMx

La tensión aumenta en Exatlón México 2026 y el Equipo Rojo enfrenta una nueva amenaza. Aunque los escarlatas han dominado varias competencias de la octava semana, los Azules encontraron la manera de imponerse en las pruebas que determinan qué participantes estarán en riesgo de eliminación. Este viernes 16 de octubre, ambas escuadras regresan a los circuitos para disputar otra batalla por la Supervivencia.

Los Rojos conquistaron la Villa 360 el lunes 12 de octubre, ganaron la Batalla Colosal del martes 13 y conservaron las instalaciones el jueves 15. Sin embargo, los Azules consiguieron un resultado importante el miércoles 14, cuando se impusieron por 8-5 en la primera batalla por la Supervivencia, con David ‘La Bestia’ Juárez como responsable del punto definitivo.

La situación se complicó para los escarlatas durante el programa del jueves, cuando Aristeo Cázares quedó en riesgo de eliminación tras perder en la Zona de Peligro. Con dos representantes rojos comprometidos para el domingo, el resultado de este viernes podría modificar el panorama de ambos equipos.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 16 de octubre y dónde ver en vivo?

Exatlón México se transmite este viernes 16 de octubre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca Uno. Los seguidores podrán disfrutar de las competencias y conocer los resultados de las pruebas correspondientes a la octava semana de la décima temporada.

La transmisión también estará disponible mediante las plataformas digitales oficiales de TV Azteca, mientras que Disney+ ofrece contenido del reality. El programa mantiene sus emisiones de lunes a viernes a las 18:30 horas y los domingos a las 18:00 horas, cuando se llevan a cabo las eliminaciones.

¿Quién gana la serie por la Supervivencia del 16 de octubre de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

El Equipo Azul podría ganar la batalla por la Supervivencia de este viernes 16 de octubre, de acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas relacionadas con la eliminación durante la semana. Aunque los Rojos acumulan más triunfos en competencias por recompensas, los celestes han conseguido imponerse en los enfrentamientos que afectan directamente la permanencia de sus integrantes.

Uno de los principales antecedentes es la victoria azul por 8-5 del miércoles 14 de octubre, cuando David ‘La Bestia’ Juárez superó a Heliud Pulido para asegurar la primera Supervivencia. A este resultado se suma lo ocurrido el jueves, cuando el conjunto azul volvió a beneficiarse de una prueba relacionada con el riesgo de eliminación, que terminó con Aristeo Cázares comprometido para el domingo.

Además, la lesión que sufrió Heliud Pulido durante las competencias del jueves genera incertidumbre sobre el estado físico del Equipo Rojo, aunque todavía no está confirmado cómo podría afectar su participación. Por estos antecedentes, el pronóstico favorece a los Azules, pero no existe un ganador confirmado de la Supervivencia de este viernes y el resultado se conocerá durante la transmisión.

¿Qué es el duelo de la Supervivencia y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Serie por la Supervivencia es una de las competencias que definen a los atletas que deberán participar en el Duelo de Eliminación de Exatlón México. Los equipos Rojo y Azul se enfrentan en diferentes circuitos para conseguir los puntos necesarios y evitar que sus integrantes queden expuestos a abandonar el programa.

El principal beneficio para el equipo ganador es proteger a sus atletas del riesgo correspondiente a esa batalla, mientras que el conjunto derrotado deberá afrontar las consecuencias rumbo a la eliminación. Durante esta octava semana, los hombres son quienes están en riesgo, por lo que las competencias resultan determinantes para definir a los participantes que buscarán conservar su lugar el domingo 18 de octubre.

¿Quién ganó la Villa 360 del jueves 15 de octubre?

El Equipo Rojo ganó la Villa 360 este jueves 15 de octubre y consiguió su cuarta victoria consecutiva en esta competencia. Los escarlatas lograron conservar las instalaciones después de un enfrentamiento que llegó a estar empatado 4-4, antes de que Patricio ‘Pato’ Araujo ayudara a cambiar el rumbo de la prueba. Karol Rojas y Aristeo Cázares también contribuyeron al triunfo.

Con este resultado, los Rojos mantienen el acceso a camas individuales, aire acondicionado, baños con agua caliente, cocina equipada, alberca y gimnasio. Por su parte, los Azules deberán continuar en las barracas metálicas, donde han permanecido desde que perdieron las instalaciones a principios de octubre. La falta de comodidades y los desacuerdos entre sus integrantes han marcado la semana, aunque todavía tienen la oportunidad de responder en las próximas batallas por la Supervivencia.