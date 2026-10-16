Necaxa vs Atlas en vivo el partido de la jornada 12 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Aguascalientes recibe el inicio de una jornada donde los Rayos buscan terminar nueve partidos sin triunfo frente a unos Zorros que defienden su lugar de Liguilla

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¿A qué hora juega Necaxa vs Atlas y dónde ver hoy 16 de octubre la jornada 12 de la Liga MX 2026?

El partido entre Necaxa y Atlas se disputará este viernes 16 de octubre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El enfrentamiento abrirá la actividad de la fecha 12 del Apertura 2026 y será una oportunidad para que el conjunto local recorte distancias respecto a los equipos que compiten por avanzar a la siguiente fase del torneo. La transmisión en vivo del Necaxa vs Atlas estará disponible a través de FOX One.

Alineaciones Necaxa vs Atlas, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Juan Reynoso prepara modificaciones para intentar que Necaxa consiga su primera victoria después de nueve encuentros sin ganar. Entre los futbolistas considerados para iniciar aparecen Luis Jiménez en la portería, Agustín Oliveros y Diego Ochoa en la defensa, además de Pedro Pedraza y Daniel Leyva en el mediocampo. Julián Carranza se perfila como una de las principales opciones ofensivas, acompañado por jugadores como Matías Espíndola y Owen González.

Alineación probable de Necaxa (4-1-4-1): Luis Jiménez; Emilio Martínez, Diego Ochoa, Agustín Oliveros, Carlos Vargas; Daniel Leyva; Emilio Rodríguez, Pedro Pedraza, Matías Espíndola, Owen González; Julián Carranza. Director técnico: Juan Reynoso.

Alineación probable de Atlas (4-4-2): Camilo Vargas; Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juan Sánchez, Milton Valenzuela; Kevin Zenón, Elías Montiel, Paulo Ramírez, Luís Esteves; Ryan Mmaee y Florián Monzón. Director técnico: Hernán Crespo. El conjunto rojinegro viene de igualar 1-1 frente a Chivas en el Clásico Tapatío, encuentro en el que Zenón abrió el marcador. Estas formaciones son referencias previas al partido y podrían presentar modificaciones cuando ambos clubes confirmen oficialmente a sus titulares.

Antecedentes Necaxa vs Atlas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Atlas ganó los últimos dos enfrentamientos contra Necaxa en la Liga MX, una tendencia que buscará mantener en su visita a Aguascalientes. El antecedente más reciente ocurrió el 17 de enero de 2026, cuando los Rojinegros se impusieron 1-0 en el Estadio Victoria gracias a una anotación de Alfonso González. Anteriormente, en septiembre de 2025, los Zorros también consiguieron los tres puntos tras imponerse 3-2. Sin embargo, Necaxa registró una victoria por 4-0 en febrero de 2025, resultado que demuestra que los marcadores recientes entre ambas instituciones han sido distintos.

En los cinco enfrentamientos más recientes de Liga MX, Necaxa y Atlas registran dos victorias por equipo y un empate. En cuanto a su rendimiento actual, los Rayos vienen de igualar 3-3 frente a Pachuca, después de perder contra América, Atlético de San Luis y Puebla. Atlas, por su parte, empató 1-1 con Chivas en la jornada anterior y previamente había vencido 3-2 a Tijuana. Los visitantes llegan con mejores números en la clasificación, mientras que los locales intentarán aprovechar el Estadio Victoria para detener su racha sin triunfos.

Últimos cinco enfrentamientos de Liga MX

Fecha Partido Resultado 17 de enero de 2026 Necaxa vs Atlas 0-1 27 de septiembre de 2025 Atlas vs Necaxa 3-2 19 de febrero de 2025 Atlas vs Necaxa 0-4 10 de noviembre de 2024 Necaxa vs Atlas 0-0 15 de enero de 2024 Necaxa vs Atlas 2-1

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Atlas llega con una ligera ventaja en los momios consultados antes del partido, aunque las cuotas reflejan un enfrentamiento con diferencias reducidas. En Caliente.mx, la victoria rojinegra aparece con una cuota decimal de 2.44 (+144), mientras que el triunfo de Necaxa paga 2.72 (+172) y el empate se encuentra en 3.55 (+255). Estos valores pueden modificarse hasta el comienzo del encuentro y no representan una garantía sobre el resultado.

El pronóstico deportivo favorece ligeramente a Atlas por su posición en la clasificación y las dos victorias consecutivas sobre Necaxa en sus enfrentamientos más recientes. Sin embargo, los Rayos jugarán como locales y necesitan sumar después de nueve partidos sin ganar. Además, ambos conjuntos han mostrado dificultades defensivas durante el torneo: Necaxa ha permitido 23 anotaciones y Atlas ha recibido 18. La necesidad de puntos y los antecedentes de partidos con varios goles son factores que podrían influir en el desarrollo del encuentro, aunque únicamente el resultado sobre la cancha determinará al ganador.

Necaxa vs Atlas, en vivo

La jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX comienza este viernes 16 de octubre con el enfrentamiento entre Necaxa y Atlas, dos equipos que llegan al Estadio Victoria de Aguascalientes con necesidades diferentes. Mientras los Rayos buscan terminar con una racha de nueve partidos sin ganar, los Rojinegros necesitan sumar tres puntos para mantenerse entre los primeros seis lugares de la clasificación.

Necaxa ocupa el penúltimo lugar de la tabla general con nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y seis derrotas, además de registrar 15 goles a favor y 23 en contra. Del otro lado, Atlas llega en la sexta posición con 18 unidades, después de cinco triunfos, tres igualadas y tres descalabros. La diferencia de nueve puntos refleja el desempeño de ambos equipos durante las primeras 11 jornadas, aunque los antecedentes recientes favorecen a los tapatíos, que ganaron los últimos dos enfrentamientos directos. Sigue los detalles del encuentro, las alineaciones, el resultado y los goles del Necaxa vs Atlas.