La Granja VIP 2026, viernes de La Traición: ¿Cómo funciona, qué beneficios tiene y quiénes podrían salir nominados hoy 16 de octubre? 

La Granja Vip busca al próximo eliminado tras la sexta semana de competencia: el último en salir fue Pascal Nadaud, exjugador mexicano de rugby

¿Quién es el siguiente eliminado de La Granja VIP 2026? | X:@lagranjavipmx

La Granja VIP 2026 se acerca al cierre de su sexta semana de competencia y la expectativa crece ante la búsqueda del sexto eliminado de la temporada. Tras la salida de Pascal Nadaud el fin de semana pasado, los participantes enfrentan una nueva etapa decisiva, con alianzas y rivalidades que podrían definir el rumbo del reality show, en el que figuras de la televisión y las redes sociales ponen a prueba sus estrategias y su capacidad para mantenerse en la competencia.

Sin embargo, la placa de nominados todavía podría sufrir cambios este viernes 16 de octubre con la llegada de la Traición, una dinámica capaz de dar un giro inesperado a la contienda. Este movimiento promete elevar la tensión entre los granjeros y poner a prueba la confianza entre compañeros, justo cuando las estrategias cobran mayor importancia y cada decisión puede acercar a uno de los participantes a la eliminación.

¿Qué es y cómo funciona La Traición en La Granja VIP 2026?

La Traición en La Granja VIP 2026 es una de las dinámicas más importantes de la semana, pues representa el último movimiento antes de la Gala de Eliminación y puede cambiar por completo la placa de nominados. Cada viernes, el ganador de la Salvación del jueves tiene la oportunidad de tomar una decisión que afecta directamente a sus compañeros: puede elegir a uno de los participantes que se encuentran a salvo para ocupar su lugar en la placa o asumir él mismo ese riesgo. Esta dinámica pone a prueba las alianzas y la estrategia de los granjeros, ya que el resultado puede cambiar el destino de quienes creían tener asegurada su permanencia en la competencia.

Aunque lo más lógico sería que el ganador de la Salvación eligiera protegerse, también existen motivos para salvar a un compañero. Algunos granjeros podrían ayudar a un aliado que consideran menos fuerte ante el voto del público, mientras que otros podrían aprovechar la oportunidad para medir su propio respaldo o poner en riesgo a un rival que consideran una amenaza para las siguientes semanas. Además, los acuerdos que se forman dentro de la granja pueden influir en la decisión final, sobre todo cuando existen promesas entre participantes. Por eso, la gran incógnita de cada viernes no solo está en descubrir quién será traicionado, sino también en conocer las razones detrás de una elección que puede cambiar las estrategias y las relaciones entre los concursantes.

La Granja VIP 2026: ¿Quién podría ser traicionado hoy 16 de octubre y quién salvado?

La Granja VIP 2026 se prepara para una noche llena de tensión e incertidumbre este viernes 16 de octubre, pues uno de los granjeros podría sufrir una traición que lo lleve directamente a la placa de nominados. Aunque todavía no se conoce la identidad del participante que enfrentará esta desventaja, las votaciones en internet ofrecen algunas pistas sobre las preferencias del público y el panorama que enfrenta cada concursante. De acuerdo con una encuesta de Vaya Vaya, Kevyn ocupa el primer lugar con el 34% de los votos, seguido de Julio con el 30%, Mono con el 28% y Azalia con el 8%. Estas cifras no representan el resultado oficial del reality, ya que solo la producción de TV Azteca conoce los votos reales, pero permiten conocer el pulso de los seguidores y anticipar parte de la conversación en torno a esta nueva gala.

Por otra parte, Azalia consiguió la Salvación durante la última gala y abandonó la placa de nominados, un resultado que modificó el escenario de la competencia. En contraste, Mono quedó en una posición comprometida tras la dinámica de la tierra, en la que sus compañeros le impidieron competir por este beneficio. Ahora, todas las miradas están puestas en el siguiente movimiento del juego y en descubrir quién será el granjero traicionado, quien tendrá que afrontar una desventaja frente a sus compañeros. La expectativa crece conforme se acerca el momento de conocer el nombre del participante que se sumará a la lista de nominados, una decisión que podría alterar las estrategias dentro de la granja y cambiar el rumbo de la competencia en una semana clave para sus habitantes.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La tensión aumenta cada semana en La Granja VIP 2, un reality que combina alianzas inesperadas, conflictos entre famosos y decisiones capaces de cambiar el rumbo de la competencia. De lunes a viernes, las emisiones principales tienen una duración aproximada de dos horas y comienzan habitualmente a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Sin embargo, los domingos la expectativa alcanza su punto máximo con las Galas de Eliminación, que suelen iniciar a las 20:00 horas y definen el destino de los participantes tras días de estrategias, nominaciones y enfrentamientos. Cada semana, uno de los granjeros se despide de la aventura, mientras el resto lucha por mantenerse en la competencia.

Azteca Uno transmite las emisiones principales del reality, mientras que Disney+ ofrece acceso a la actividad de la granja las 24 horas del día, los siete días de la semana. Además, en Claro Sports encontrarás la cobertura de los acontecimientos más relevantes de La Granja VIP 2, con las últimas noticias, los adelantos, los posibles spoilers y las reacciones que generan conversación dentro y fuera del programa. Sigue cada novedad, descubre qué sucede entre los participantes y mantente al tanto de los momentos más polémicos de esta experiencia televisiva. ¡Vive toda la emoción del reality y no te pierdas ningún detalle a través de Claro Sports!