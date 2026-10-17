Tijuana vs Puebla en vivo el partido de la jornada 12 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Un partido que promete ser emocionante de principio a fin en la frontera por disputarse el octavo y último lugar de la zona de Liguilla en el Apertura 2026

Tijuana vs Puebla, en vivo el partido de la jornada 12 | Claro Sports

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Xolos de Tijuana y Puebla en el Estadio Caliente, en duelo correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Un duelo que promete ser interesante, ya que ambos clubes disputan el octavo y último puesto de Liguilla.

Los Xolos se encuentran en la octava posición con 15 puntos; mientras que La Franja es novena con el mismo número de unidades. Por lo que una victoria los impulsaría un par de posiciones en la competencia.

¿A qué hora juega Tijuana vs Puebla y dónde ver hoy 16 de octubre la jornada 12 de la Liga MX 2026?

Tijuana recibe a Puebla este viernes 16 de octubre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Caliente, por la jornada 12 del Apertura 2026. En Tijuana, el encuentro está programado para las 20:00 horas. La transmisión en México estará disponible a través de FOX One.

Antecedentes Tijuana vs Puebla, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Los últimos cinco enfrentamientos de Liga MX presentan un balance de dos victorias para Tijuana, dos para Puebla y un empate. Su choque más reciente terminó sin goles en la jornada 5 del Clausura 2026; previamente, los Camoteros ganaron los dos partidos disputados durante 2025. En esta serie de cinco encuentros, cada equipo consiguió ocho anotaciones.

Tijuana 0-0 Puebla | Jornada 5 | Clausura 2026

Puebla 4-3 Tijuana | Jornada 13 | Apertura 2025

Puebla 2-0 Tijuana | Jornada 8 | Clausura 2025

Tijuana 2-1 Puebla | Jornada 17 | Apertura 2024

Tijuana 3-1 Puebla | Jornada 16 | Clausura 2024

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Tijuana parte como favorito de acuerdo con los momios de Caliente.mx, en el mercado de resultado final en tiempo regular. Al momento de la consulta, la victoria de los Xolos presenta una cuota de -137, mientras que el empate aparece en +285 y el triunfo de Puebla en +355.