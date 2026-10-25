Vucetich asegura que Tigres mereció vencer a Pumas: “El equipo mostró carácter y personalidad”

El ‘Rey Midas’ afirmó que Tigres mereció vencer a Pumas, destacó el carácter del equipo y reconoció la irregularidad que atraviesa en el Apertura 2026

Víctor Manuel Vucetich consideró que Tigres hizo los méritos suficientes para conseguir la victoria ante Pumas, después del empate 1-1 registrado en el Estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. El entrenador destacó la capacidad de reacción de sus futbolistas, aunque reconoció que la falta de contundencia impidió quedarse con los tres puntos.

El conjunto regiomontano tuvo que venir de atrás después de que Robert Morales adelantara a Pumas al minuto 56. Sin embargo, Juan Brunetta apareció al 76 para igualar el marcador y mantener con vida a los felinos, que generaron oportunidades para consumar la remontada, pero se encontraron con las intervenciones de Keylor Navas en los minutos finales.

Vucetich asegura que Tigres mereció ganarle a Pumas

El estratega destacó su proceso de adaptación | Imago7

Después del encuentro, el estratega mexicano resaltó la respuesta de sus dirigidos y consideró que Tigres hizo lo necesario para llevarse la victoria, especialmente por las ocasiones generadas durante el cierre. Más allá del resultado, el técnico valoró la actitud mostrada por sus futbolistas y la personalidad para competir en un escenario complicado.

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“Creo que el equipo hizo los méritos para ganar en los últimos minutos, tuvimos las más claras y las desaprovechamos. Me deja tranquilo que el equipo muestra carácter y personalidad, este equipo siempre fue con tamaños para disputar cualquier torneo, eso me deja más tranquilo”, declaró Vucetich.

El proceso de adaptación de Vucetich en Tigres

El entrenador también profundizó en el trabajo desarrollado desde su incorporación al banquillo universitario. Explicó que uno de sus principales objetivos ha sido conocer las características individuales de los jugadores y encontrar un funcionamiento colectivo que permita aprovechar sus condiciones. Aunque reconoció que el tiempo de preparación ha sido limitado, aseguró que existe una evolución constante.

“El trabajo que se viene haciendo es entender la personalidad de los jugadores, el estilo para potencializar a cada uno de los integrantes, irlos integrando. Es corto, nos hemos sentido bien, se ha trabajado intensamente, progresando día con día, con la firme intención de, como lo hemos platicado ante los medios, vamos partido tras partido”.

Vucetich reconoce la irregularidad de Tigres en el Apertura 2026

Pese a encontrar aspectos positivos en el empate frente a los universitarios, Vucetich no evitó reconocer que Tigres atraviesa una campaña irregular. El entrenador consideró que la institución vive un periodo de transformación y adaptación a una nueva gestión, situación que ha influido en los resultados. No obstante, sostuvo que sus futbolistas han recuperado progresivamente algunos rasgos competitivos que identifican al conjunto regiomontano.

“Creo que toda la institución lo vemos como una campaña irregular, en un proceso de adaptación a una nueva gestión. Nos toca a nosotros tener ese momento, considero que, de momento, se supera el momento, no se cambia de la noche a la mañana. El equipo lo ha hecho bien, ha madurado, crecido, lo vemos en las participaciones, los partidos que hemos disputado, siempre con empaque y carácter, reviviendo esa esencia de lo que es el equipo”.

Tigres promete competir hasta el final pese a su situación en la tabla

Con el empate frente a Pumas, Tigres llegó a 15 puntos y se mantuvo fuera de los puestos de clasificación, cuando únicamente restan tres jornadas de la fase regular. Ante este panorama, Vucetich insistió en que el compromiso de sus jugadores debe mantenerse independientemente de las posibilidades de acceder a la Liguilla.

“Considero que no tuvo un buen inicio el equipo y ha costado la recuperación. La plantilla ha mejorado en su accionar, el conocimiento de nosotros, que entramos a ser parte del equipo, es progresivo, de inmediato. Hay circunstancias que no nos dan el resultado, el crecimiento creo que se ha visto, el cierre que viene es partido a partido, pase lo que pase, ser profesionales, esa entrega, defender estos colores, defenderlos hasta el último momento”.

Vucetich destaca la calidad de Brunetta y habla sobre una posible renovación

Además del análisis colectivo, el entrenador expresó su satisfacción por trabajar con Juan Brunetta, al que anteriormente había intentado incorporar a otro de sus equipos. Vucetich destacó sus condiciones técnicas, disposición y calidad humana, además de referirse a una posible renovación contractual.

“La verdad que gratificante, tenerlo trabajando con uno. Anteriormente, cuando estaba en otro equipo, lo quería traer, sabiendo de la calidad. Ahora que lo tengo, vemos la forma, trabajar con él, es un muchacho noble, apto, con capacidad técnica para desenvolverse sin problemas. Una satisfacción trabajar con él, por ahí no sé si ya renovó, la gente está contenta con el trabajo que está haciendo”.

El siguiente desafío de Tigres será el sábado 31 de octubre, cuando visite a Pachuca en el Estadio Hidalgo, en un compromiso que podría resultar determinante para sus aspiraciones de clasificación. Con nueve puntos todavía en disputa, los dirigidos por Vucetich necesitan mejorar su contundencia y transformar las oportunidades generadas en victorias para intentar revertir una campaña que se ha complicado desde sus primeras jornadas.