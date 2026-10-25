¿Era para roja? La polémica expulsión de Orbelín Pineda que desató el enojo de Almeyda

El técnico argentino también terminó expulsado tras el final del compromiso en el Gigante de Acero

El Pelado vivió una noche amarga junto a otro excampeón rojiblanco | Imago7

Lo que prometía ser un reencuentro cargado de nostalgia terminó convertido en una noche de frustración para dos viejos conocidos del Guadalajara. Matías Almeyda y Orbelín Pineda, protagonistas de una de las etapas más exitosas de Chivas, acabaron expulsados en la derrota de Monterrey por 1-0 ante el Rebaño Sagrado, durante la jornada 14 del Apertura 2026. El Gigante de Acero fue escenario de un desenlace marcado por dos tarjetas rojas, un gol anulado por el VAR y la inconformidad del conjunto regiomontano con las decisiones arbitrales.

El regreso de Almeyda como rival de Chivas, después de más de ocho años de su salida del club, tenía un significado especial. A su lado estaba Orbelín Pineda, uno de los futbolistas que dirigió durante su exitoso paso por Guadalajara. Sin embargo, ambos terminaron enfrentados con el arbitraje de Víctor Alfonso Cáceres Hernández, en un encuentro que se decidió por la mínima diferencia gracias a una anotación de Roberto Alvarado al minuto 9.

¿Por qué vio la roja Orbelín Pineda?

La primera expulsión llegó cerca del minuto 90, cuando Orbelín Pineda interrumpió un contragolpe encabezado por Kevin Castañeda. El mediocampista rojiblanco avanzaba con dirección a la portería defendida por Esteban Andrada cuando el futbolista de Monterrey lo derribó. El árbitro consideró que la infracción impedía una oportunidad manifiesta de gol y mostró la tarjeta roja directa, dejando a Rayados con diez jugadores cuando todavía buscaba el empate.

La decisión provocó reclamos inmediatos de los jugadores y del cuerpo técnico de Monterrey, que cuestionaron la severidad de la sanción. El encuentro entraba en su fase definitiva y la expulsión obligaba a los regiomontanos a disputar los minutos de compensación en inferioridad numérica. Pineda abandonó el terreno de juego sin poder completar su enfrentamiento ante el equipo con el que conquistó algunos de los títulos más importantes de su carrera.

El castigo también representa un problema deportivo para los Rayados. Orbelín Pineda es una de las alternativas importantes de Almeyda en el mediocampo, por lo que su expulsión podría condicionar la preparación del siguiente compromiso, ante Xolos de Tijuana. El alcance definitivo de su suspensión dependerá del reporte arbitral y de la resolución de la Comisión Disciplinaria, en una etapa en la que Monterrey necesita sumar puntos para asegurar su clasificación a la Liguilla.

¿Por qué expulsaron a Matías Almeyda después del Monterrey vs Chivas?

La segunda tarjeta roja llegó después del silbatazo final y tuvo como protagonista a Matías Almeyda. El entrenador argentino ingresó al terreno de juego para reclamarle al árbitro Víctor Alfonso Cáceres Hernández, principalmente por la expulsión de Orbelín Pineda y la anulación del gol de Diego Rossi. Sus protestas provocaron que el silbante también lo expulsara, mientras integrantes del cuerpo técnico intervinieron para evitar que la discusión continuara.

El enojo del Pelado se produjo después de una de las acciones más controvertidas del encuentro. Durante el tiempo agregado, aproximadamente al minuto 96, Diego Rossi consiguió enviar el balón al fondo de la portería de Raúl Rangel y desató la celebración de los aficionados locales. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro para revisar un contacto del uruguayo con la mano, por lo que la anotación terminó invalidada y Chivas conservó su ventaja.

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La frustración de Almeyda también estuvo relacionada con las oportunidades desperdiciadas durante el encuentro. Monterrey tuvo un penal a favor al minuto 19, pero Raúl ‘Tala’ Rangel detuvo el disparo de Lucas Ocampos. A pesar de generar varias llegadas y mantener una posesión superior durante buena parte del partido, Rayados no consiguió romper la resistencia rojiblanca. La expulsión del entrenador completó un cierre adverso para el equipo regiomontano.

De campeones con Chivas a expulsados con Monterrey: el pasado de Almeyda y Orbelín

Matías Almeyda dirigió al Guadalajara entre 2015 y 2018 y conquistó el histórico doblete de Liga MX y Copa MX del Clausura 2017, además de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018. Orbelín Pineda formó parte de aquel plantel campeón, por lo que su presencia en Monterrey representaba uno de los vínculos más importantes entre el pasado rojiblanco del técnico argentino y su nueva etapa con Rayados.

El recibimiento que tuvo Almeyda contrastó con el desenlace del encuentro. Antes del partido, el entrenador fue ovacionado por aficionados en el Estadio BBVA y protagonizó un afectuoso saludo con Gabriel Milito, actual estratega del Guadalajara. El reconocimiento a su trayectoria con Chivas quedó eclipsado por la derrota y los reclamos arbitrales, que terminaron convirtiendo un reencuentro especial en uno de los episodios más tensos de su regreso al fútbol mexicano.

En términos deportivos, Chivas alcanzó los 26 puntos y se consolidó en el segundo lugar de la clasificación del Apertura 2026, manteniéndose cerca del líder América. En contraste, Monterrey permaneció con 20 unidades en la séptima posición, después de sufrir su quinta derrota del campeonato. El resultado aumentó la presión sobre el conjunto de Almeyda, que deberá mejorar su rendimiento en el cierre de la fase regular.