Solari, autocrítico tras el empate de Pumas: “Nos llegan poco y nos convierten mucho”

El timonel menciona que parte de sus afectaciones es la carga de trabajo de los últimos días, sin embargo no rehúye a la responsabilidad de mejorar en ciertos aspectos

Pumas dejó escapar la posibilidad de sumar tres puntos ante Tigres y terminó empatando 1-1 en la jornada 14 del Apertura 2026. Esteban Solari consideró que su equipo generó las oportunidades necesarias para tomar una ventaja mayor durante buena parte del encuentro, pero reconoció que el empate modificó el desarrollo en los últimos minutos. “Creo que hicimos méritos como para ir ganando y hasta ampliar el marcador”, explicó el técnico universitario.

El entrenador destacó el trabajo realizado hasta el minuto 75, periodo en el que Pumas consiguió limitar las oportunidades de Tigres. Sin embargo, la anotación de Juan Brunetta cambió el partido y abrió espacios que los visitantes aprovecharon. “La jugada que tiene Tigres creo que es la primera clara que tiene en el partido y nos hacen el empate”, señaló Solari, quien reconoció que después de esa acción su equipo tuvo dificultades para mantener el ritmo.

Solari relacionó ese cierre con la carga acumulada por el equipo durante los últimos días. Pumas había disputado un partido en Torreón apenas dos días antes y jugó con un hombre menos tras la expulsión de Nathan Silva. “Nos pesaron las piernas de haber jugado hace dos días en Torreón con un hombre menos durante 100 minutos”, explicó.

MÁS INFORMACIÓN: Pumas y Tigres no pasan del empate en Ciudad Universitaria y ven lejos sus opciones de Liguilla

Otro de los puntos señalados por el estratega fue la dificultad del equipo para conservar una ventaja. “Somos un equipo que nos llegan poco y nos convierte mucho y lamentablemente eso es responsabilidad nuestra”, afirmó. Solari también mencionó la contundencia como un aspecto que deben trabajar y consideró que el equipo necesita aprender a mantener el cero cuando consigue ponerse arriba en el marcador.

Por otra parte, Solari se dio el tiempo de hablar del homenaje que Pumas realizó a Hugo Sánchez antes del partido. El técnico universitario consideró que el exdelantero representa parte de la historia e identidad del club. “Hugo es historia pura de este club y de este país”, expresó. También señaló que el actual plantel debe reconocer ese legado y, al mismo tiempo, comenzar a construir el suyo dentro de Universidad Nacional.

Solari recordó además que tuvo la oportunidad de ser dirigido por Hugo Sánchez durante su etapa en Almería. “Es una persona que inspira y yo creo que tiene valores que cualquier equipo que quiera ser ganador debe tener”, comentó.

Para el entrenador, la confianza que Sánchez mostró durante su carrera es una característica que los actuales jugadores de Pumas deben considerar para afrontar sus propios objetivos. “Nosotros, como dije antes, crear nuestra propia historia también para que este club esté donde se merece”, concluyó.