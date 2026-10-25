Auxiliar de Matías Almeyda abre la puerta a una apelación por la expulsión de Orbelín Pineda ante Chivas

Los Rayados sumaron una nueva derrota en la temporada y afrontan el cierre del torneo con cuatro fechas por disputar y la Liguilla en juego

Daniel Vega, auxiliar de Matías Almeyda, dejó abierta la posibilidad de que Rayados apele la expulsión de Orbelín Pineda durante la derrota ante Chivas. El integrante del cuerpo técnico expresó dudas sobre la acción con Jesús Hernández y señaló que la directiva podría encargarse del asunto, aunque no confirmó que el club vaya a presentar un recurso.

La derrota también dejó las expulsiones de Pineda y Almeyda, lo que podría condicionar la preparación del próximo encuentro contra Xolos. Vega cuestionó tanto la existencia de una falta como la decisión de mostrar la tarjeta roja al futbolista mexicano.

Rayados podría pensar en una posible apelación por la roja a Orbelín | Imago7

“Sí, yo creo que, mirándolo en principio, no quiero meterme mucho en el tema arbitral porque es algo que ya pasó. Pero nos quedaron ciertas dudas sobre si primero hubo una falta o si correspondía una expulsión. Sabemos que, si el árbitro señaló la falta, también determinó la expulsión, pero la verdad es que en ese momento no lo vimos con claridad”, comentó.

Rayados deja abierta una posible apelación por Orbelín Pineda

La principal duda del cuerpo técnico está en la acción entre Pineda y Jesús Hernández. Vega explicó que no pudo apreciar la jugada con claridad en ese momento, por lo que sus declaraciones plantean cuestionamientos sobre la decisión arbitral, sin establecer que la expulsión haya sido incorrecta.

El auxiliar de Almeyda dejó cualquier gestión relacionada con lo ocurrido en manos de los dirigentes. Sus palabras abren la puerta a una posible revisión del caso, pero no representan el anuncio de una apelación formal por parte de Rayados.

“Sobre el tema arbitral, creo que quedará a la vista lo que pasó. Es un asunto que seguramente la directiva hablará y del que se encargará, pero no hay que seguir dándole vueltas”, señaló Vega.

El cuerpo técnico de Rayados se enfoca en el duelo contra Xolos

Más allá de la polémica, Vega insistió en que la prioridad deportiva es preparar el encuentro contra Xolos. El conjunto regiomontano necesita sumar en el cierre del certamen, después de una derrota que complicó sus aspiraciones de conseguir el pase a la Liguilla.

“Ahora tenemos un partido el sábado y lo importante es mirar hacia adelante. Sabemos que nos quedan cuatro fechas más y esta semana vamos a trabajar para poder conseguir los puntos el sábado”, añadió el auxiliar del “Pelado”.

La posible apelación por la expulsión de Orbelín Pineda permanece sin confirmación. Mientras la directiva determina cómo proceder, el cuerpo técnico buscará que el equipo se concentre en recuperar puntos y afrontar las últimas jornadas del torneo.