Gabriel Milito celebra triunfo de Chivas ante Rayados y lanza advertencia: “Nadie nos va a hacer dudar”

El argentino celebró el triunfo rojiblanco, destacó la fortaleza del equipo, respondió a las críticas y habló de sus aspiraciones al título del Apertura 2026

Gabriel Milito destacó la inteligencia táctica, el orden defensivo y el carácter de Chivas después de conseguir una importante victoria por 1-0 ante Monterrey en el Gigante de Acero, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026. El entrenador argentino reconoció la dificultad de enfrentar a un equipo dirigido por Matías Almeyda y consideró que el resultado fortalece la confianza del Guadalajara rumbo al cierre del campeonato.

El gol de Roberto ‘Piojo’ Alvarado al minuto 9 fue suficiente para que el Rebaño sumara tres puntos y llegara a 26 unidades, aunque el encuentro estuvo marcado por el penal que Raúl ‘Tala’ Rangel le detuvo a Lucas Ocampos, además de las expulsiones de Orbelín Pineda y Almeyda. En conferencia de prensa, Milito analizó el funcionamiento de sus jugadores, respondió a las críticas, habló de las aspiraciones al título y señaló la importancia de recuperar a los lesionados.

Gabriel Milito reconoce la dificultad de vencer a Matías Almeyda y Monterrey

El entrenador rojiblanco comenzó su análisis resaltando la calidad del rival y el significado de superar a Almeyda, quien marcó una época en el Guadalajara. Milito aseguró que vencer a Rayados como visitante representa un impulso importante, especialmente por la capacidad del conjunto regiomontano para neutralizar a sus adversarios.

“La sensación es positiva por haber ganado en esta cancha ante un equipo muy bueno como Monterrey, con un gran entrenador que todos conocen, especialmente en Chivas. Conocemos muy bien a Matías y es la primera vez que nos enfrentamos. Siempre es difícil jugar contra sus equipos porque neutralizan muy bien con sus acciones defensivas, persiguiendo y jugando muchas veces uno contra uno”, explicó.

El técnico señaló que la clave estuvo en interpretar las exigencias del encuentro y encontrar un equilibrio entre distintas alternativas ofensivas. “Había que hacer un partido muy inteligente porque el rival presiona muy bien. Por eso tomamos la decisión de jugar corto, pero también en largo. Creo que lo hicimos muy bien y me gustó mucho el comportamiento del equipo en el aspecto defensivo, el orden que tuvimos para neutralizar a un rival con jugadores de mucho talento, desequilibrio y que además está muy bien trabajado”, añadió.

Milito también consideró que Guadalajara mereció quedarse con los tres puntos. “Por eso le doy tanto valor e importancia a la victoria. Creo que es muy buena para la confianza. Más allá de que ellos erraron un penal en el primer tiempo, la victoria fue justa porque en el segundo tiempo tuvimos oportunidades claras para aumentar la diferencia. Me voy muy conforme con el partido, con la interpretación que tuvimos de cómo había que jugarlo y competirlo. A raíz de eso llegó la victoria”.

¿Cuál fue la estrategia de Chivas para derrotar a Rayados?

El argentino reivindicó el estilo de juego de su equipo | Imago7

Al profundizar en su planteamiento, Milito rechazó que Chivas hubiera renunciado a atacar después de conseguir la ventaja. Explicó que el equipo combinó la presión alta con momentos de espera para aprovechar los espacios, una estrategia que permitió contener las aproximaciones del Monterrey y generar oportunidades al contragolpe.

“Presionamos como lo hacemos habitualmente y de esa presión llegó el gol. No es que adoptáramos una posición de espera. Mezclamos muy bien cuándo presionar y cuándo esperar para poder robar y atacar los espacios. Eso se vio mucho más marcado en el segundo tiempo. El inicio fue muy bueno y, con el paso de los minutos, al ver que a ellos les costaba generarnos peligro, empezaron a aparecer espacios que supimos aprovechar muy bien”, detalló.

Sin embargo, reconoció que faltó precisión para convertir esas oportunidades. “Nos faltó el remate final, el último toque de cara al gol, pero tuvimos muy buenas situaciones. Me gustó el esfuerzo colectivo y la garra con la que se jugó el partido. Es muy importante que un equipo tenga ese espíritu competitivo. Sabíamos que iba a ser un encuentro disputado, sin un claro dominador desde la tenencia o la posesión. Nosotros, sobre todo en el segundo tiempo, por momentos lo hicimos muy bien, aunque también tuvimos buenas acciones en el primero”.

El entrenador recordó una oportunidad de Santiago Sandoval que pudo ampliar la ventaja antes del descanso y destacó la dificultad de controlar a un adversario con tantos recursos ofensivos. “Tuvimos una situación muy clara de Sandoval, ingresando de cabeza, que podía habernos permitido llegar al descanso con un 2-0. Después, sostener a semejante rival sin que te genere situaciones no es tan fácil. Por eso felicito a todos los jugadores por el comportamiento que tuvieron”.

Milito evita pensar en una final contra América y prioriza recuperar lesionados

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de disputar una final frente al América, Milito evitó adelantarse a una hipotética definición del campeonato. El entrenador insistió en que su única preocupación es el próximo partido contra Atlante, al considerar que Guadalajara todavía necesita asegurar un buen cierre de la fase regular.

“Ya veremos lo que toque en el futuro. El fútbol es tan dinámico que hablar de esas cosas ahora no tiene sentido. Lo más importante para nosotros es lo inmediato, lo siguiente, y en este caso es Atlante en casa. Tenemos que seguir sumando puntos en esta recta final porque no hay margen para el error. Eso es lo único que me preocupa y me interesa”, sostuvo.

Más allá del resultado, el argentino expresó satisfacción por la recuperación de futbolistas que habían estado ausentes por problemas físicos. “Me da felicidad que hoy Omar Govea pudo volver e hizo un gran partido, que el Cotorro González inició el encuentro y terminó bien, aunque estaba muy cansado y por eso tuvimos que sustituirlo. Esperemos que esta semana ya podamos contar con Luis Romo y con las cinco bajas que todavía tenemos. Eso será clave porque las lesiones nos han castigado a lo largo del campeonato”.

Milito confía en recuperar la mayor cantidad de elementos para la Liguilla y mantener los principios que identifican a su plantilla. “Espero que en este cierre esa racha se modifique y podamos tener a disposición a todos los jugadores. Eso es lo que más me interesa. Después, competir y representar muy bien a la institución, jugar para ganar y tener futbolistas con valentía, como demostraron hoy. Hay ciertos valores que este equipo ya tiene incorporados y que para mí son indispensables. Si es posible, queremos mejorar y, sobre todo, recuperar a quienes todavía no están disponibles”.

¿Chivas puede ser campeón? Milito recuerda las eliminaciones anteriores

Sobre las posibilidades de conquistar el Apertura 2026, el estratega reconoció que existe la ilusión de levantar el campeonato, aunque pidió mantener la concentración en cada compromiso. Milito recordó que Chivas estuvo cerca de avanzar más lejos en sus dos participaciones anteriores en la Liguilla, pero distintas circunstancias impidieron alcanzar el objetivo.

“Espero que sí, pero veremos. El fútbol es partido a partido, semana a semana. Primero me interesa cerrar bien el campeonato y después intentarlo nuevamente, como lo hemos hecho en los dos torneos anteriores. En uno estuvimos muy cerca de pasar a semifinales, donde tuvimos una gran oportunidad con un penal errado”, recordó el entrenador.

También hizo referencia a la eliminación posterior, cuando las ausencias condicionaron las posibilidades de su plantilla. “En la segunda semifinal tuvimos la circunstancia de no poder contar con cinco futbolistas seleccionados, más la lesión de Dani Aguirre, un jugador importantísimo. Eran seis jugadores de campo menos. Esperemos recuperar a todos en este tramo final y cerrar bien el campeonato para encarar esa Liguilla con la ambición de llegar a lo más alto”.

El técnico dejó claro que conoce la exigencia de dirigir al Guadalajara, aunque recordó que otros clubes también cuentan con argumentos para conquistar el título. “Este club te exige siempre pelear por el campeonato y nosotros conocemos esa exigencia, pero también hay clubes y equipos muy fuertes que van por el mismo objetivo. Ya veremos, cuando llegue ese momento, quién es el que lo consigue”.

Gabriel Milito responde a las críticas

Al abordar los resultados de Chivas contra rivales importantes, el argentino señaló que no existe una explicación definitiva para las dificultades ante determinados equipos. Recordó que Guadalajara ha podido superar a América, Atlas y Monterrey, pero también ha tenido encuentros complicados frente a Toluca, Cruz Azul y Tigres.

“Es relativo, porque de la misma manera que no les pudimos ganar a Toluca o Cruz Azul, sí pudimos ganarle al América y al Atlas. Con Monterrey pasó algo parecido y con Tigres repartimos derrotas y triunfos. Es el fútbol mismo. Espero que este triunfo tan importante nos dé confianza. El equipo tiene muy claro a lo que jugamos y nadie nos va a hacer dudar de lo que somos. Nadie”, afirmó.

El estratega también respondió a los cuestionamientos sobre sus decisiones y el funcionamiento del Guadalajara. “Internamente somos muy justos con nosotros mismos. Cuando lo hacemos bien, lo sabemos; cuando lo hacemos mal, también. No hace falta que nadie nos lo recuerde. Sé dónde estamos y que hay opiniones alrededor de este club tan grande, del equipo, de mis decisiones y de los resultados. Sabemos cómo es todo eso, pero internamente estamos muy fuertes”.

Milito enfatizó que la fortaleza mental será determinante para enfrentar las eliminatorias. “Tenemos que seguir sosteniendo esa fortaleza para tener más opciones de cara a ese tan ansiado título, pero sabemos que el camino que queda por delante es durísimo. Primero para cerrar el torneo y después la Liguilla. Sabemos que diez minutos malos pueden costarte una fase, o que veinte minutos muy buenos pueden encaminar una eliminatoria. Intentaremos que esas circunstancias sean favorables”.

Por último, reiteró que no quiere distraerse con escenarios futuros. “Primero tenemos que cerrar el campeonato. Lo único que me interesa ahora es recuperar a los jugadores y hacer un gran partido contra Atlante”.

La falta de contundencia, el aspecto que Chivas debe mejorar

Finalmente, Milito reconoció que Guadalajara todavía tiene margen de mejora en la definición, luego de desperdiciar varias oportunidades para ampliar la ventaja ante Monterrey. Aunque aceptó que la contundencia puede marcar la diferencia en partidos cerrados, consideró que lo fundamental es mantener la capacidad de generar ocasiones de peligro.

“Siempre digo que la contundencia es fundamental en el fútbol. Por supuesto que el gol es determinante, pero generar situaciones también es muy importante. Peor sería no generarlas, porque si no tienes oportunidades es imposible marcar goles”, explicó.

El entrenador concluyó con un mensaje de confianza hacia sus atacantes y el funcionamiento colectivo. “Mientras nosotros generemos situaciones, más allá de que en algún partido podamos errar goles y se hable de la contundencia o la eficacia, sé que tenemos calidad para que los goles que no llegan hoy puedan llegar mañana. A eso apuntamos y esperemos que así sea”, sentenció.