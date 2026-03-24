Javier Tebas, presidente de LaLiga, prende fuego contra el PSG y cuestiona su poder en el fútbol europeo

Javier Tebas pidió que un mejor equilibrio entre el fútbol local y el internacional, tras cuestionar a los clubes que violan el Fair Play Financiero

Javier Tebas acusa al PSG de un poder excesivo | Reuters

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, no dejó de lado su personalidad frontal ni siquiera durante la pausa del campeonato español por la fecha FIFA de marzo. En el marco de algunos compromisos profesionales en Francia, el directivo charló con medios locales y aprovechó para lanzar una crítica contra el París Saint-Germain, al que señaló por su presunto poder excesivo en Europa, incluida la Ligue 1, así como por una supuesta violación al Fair Play Financiero, una dinámica que, a su juicio, estaría alterando el statu quo del futbol internacional.

De acuerdo con Javier Tebas, el poder del PSG ha crecido a partir del silencio de otros clubes ante este tipo de prácticas. Sin embargo, matizó que sus críticas no están dirigidas contra la institución parisina en sí, sino contra el modelo que, según él, también han seguido equipos como el Manchester City, al considerar que estas conductas afectan el equilibrio y la competencia dentro de este deporte.

“Veo que el PSG juega un papel clave en los medios. Pero el poder del PSG se basa en el silencio de los demás. El silencio engendra cómplices. El PSG tiene poder porque los demás guardan silencio. En otras palabras, si el PSG tiene tanto poder, es porque la mayoría de los clubes no dicen nada, porque no se atreven. Esta dinámica debe romperse en el fútbol francés, en mi opinión”, declaró el presidente de LaLiga en una entrevista con L’ Equipe.

Cabe recordar que la UEFA llegó a sancionar al PSG en 2022 por incumplimientos del Fair Play Financiero, una normativa impulsada por las autoridades del fútbol europeo para evitar que los clubes gasten más de lo que generan. Este mecanismo busca garantizar la sostenibilidad económica del deporte, así como preservar un entorno competitivo más equilibrado entre los equipos.

“No luché contra el PSG como club, sino contra algunas de sus prácticas, especialmente su incumplimiento del Fair Play Financiero. Este club es histórico y ya existía antes de la llegada de Nasser al-Khelaïfi, y es parte integral de la historia del fútbol europeo y francés. Luchamos contra estas prácticas, sea el club propiedad del Estado o no”, señaló Javier Tebas para el diario francés.

El presidente de LaLiga expresó su confianza en que el conjunto parisino haya comprendido las implicaciones de vulnerar el Fair Play Financiero; sin embargo, mantuvo su postura crítica hacia el modelo financiero que impulsa Nasser Al-Khelaifi al frente del PSG, al considerar que este tipo de gestión sigue generando dudas sobre el equilibrio en la competencia.

“Da la casualidad de que los clubs estatales, como el PSG y el Manchester City, han generado pérdidas colosales año tras año. El PSG parece haber enderezado el rumbo recientemente. Al menos, parcialmente. Va por buen camino. Más vale tarde que nunca. Además, también puedo criticar el modelo de fútbol europeo y global que defiende Al-Khelaïfi. No estoy de acuerdo con él”, sentenció.

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