Posibles alineaciones de Atlético Bucaramanga vs Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Este partido tiene a dos equipos que luchan intensamente por clasificar y pueden tocar las opciones de otros conjuntos.

Atlético Bucaramanga y Santa Fe tienen un duelo clave para sus objetivos.

La Liga BetPlay Dimayor 2026-I está entrando en el tramo final de su primera fase y las oportunidades para clasificar se están agotando. Este será un duelo trascendental, pues Atlético Bucaramanga está peleando al borde la zona para avanzar y es momento de que reciba a Santa Fe, que viene remado de atrás.

Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Atlético Bucaramanga: Luis Vásquez; Israel Alba, Jefferson Mena, José García, Carlos de Las Salas; Félix Charrupí, Leonardo Florez, Fabián Sambueza; Freddy Salazar, Luciano Pons y Kevin Londoño. D.T.: Leonel Álvarez.

Posible alineación de Santa Fe para el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera, Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Maximiliano Lovera, Yílmar Velásquez, Jhojan Torres; Luis Palacios, Hugo Rodallega y Ómar Fernández. D.T.: Pablo Repetto.

¿Cómo y dónde ver Atlético Bucaramanga vs Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El partido en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga se programó para las 8:10 p.m. de este viernes. El canal de pago adicional de Win Sports+ o la plataforma de streaming de Win Play serán las opciones para verlo.

Últimos partidos de Atlético Bucaramanga

24.03.2026 | Junior vs Atlético Bucaramanga.

18.03.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Once Caldas.

14.03.2026 | Internacional de Bogotá 0-0 Atlético Bucaramanga.

10.03.2026 | Atlético Bucaramanga 3-0 Deportivo Pereira.

05.03.2026 | América de Cali 2-1 Atlético Bucaramanga.

Últimos partidos de Santa Fe

23.03.2026 | Santa Fe 2-1 Independiente Medellín.

18.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Santa Fe.

14.03.2026 | Santa Fe 1-1 Alianza.

25.02.2026 | Santa Fe 1-2 Atlético Nacional.

22.02.2026 | Santa Fe 2-1 Junior.

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