¿Ochoa o Rángel? Oswaldo Sánchez opina sobre la portería de México: “Para mí no hay discusión”

El exarquero mundialista respalda a Rangel como titular, reconoce a Ochoa y analiza ataque, rivales y el factor local rumbo a 2026

Oswaldo Sánchez, guardameta titular de México en el Mundial de 2006, ofreció una lectura sobre el presente de la selección mexicana en entrevista exclusiva para Claro Sports por W Radio. Con autoridad que le otorga su trayectoria, el exarquero abordó el debate en la portería, el momento del ataque tricolor, el peso del calendario rumbo al Mundial 2026 y la relevancia de jugar como local.

En medio de la discusión sobre quién debe ser el arquero titular de la selección mexicana, Sánchez respaldó de forma contundente el momento de Raúl Rangel, portero de Chivas, quien ha tenido actuaciones destacadas recientemente, incluida una intervención clave en un penal ante Rayados el fin de semana pasado.

“Las actuaciones de Tala Rangel han sido magistrales. La del fin de semana pasado contra Rayados salvando a su equipo en el último minuto en un penal. Entonces creo que su nivel ha venido en ascenso, es un tipo que trabaja bien, que juega muy bien con los pies, que tiene buen juego aéreo, que tiene buena presencia física y pareciera que ya tiene 10, 15 años jugando en primera división. El Vasco lo ve de esa forma, es el portero titular de la selección en este momento. Para mí no hay ni siquiera discusión de quién puede ser el titular. Es el Tala, se lo ha ganado a pulso.”

El exguardameta también habló sobre el momento de Guillermo Ochoa, quien apunta a disputar su sexto Mundial, reconociendo su legado pero destacando la importancia de un cambio generacional.

“Memo merece una mención especial, aplaudo la carrera de Memo, ¿no? Porque luego la gente cree que hay algún conflicto entre él y yo y no, eso es mentira. Yo admiro totalmente su carrera. Imagínate un portero que está a punto de disputar seis mundiales, habla de 24 años de gran nivel… Pero el tema es muy sencillo, ahora no estamos para echar porras, estamos para analizar. Todo futbolista cuando llega a una edad tiene que darle paso a las nuevas generaciones. Es el momento del Tala, es el momento de Carlos Acevedo”.

En ese mismo sentido, Sánchez subrayó la importancia de los próximos compromisos ante selecciones de alto nivel como Portugal y Bélgica, los cuales servirán como parámetro rumbo al Mundial: “Insisto, me parece que no hay objeción en este momento del titular indiscutible en mi entender, es el Tala Rangel ahora. Hay dos partidos determinantes este fin de semana, bueno, uno este fin de semana y el otro la siguiente, ¿no?, contra Portugal y contra Bélgica. Si el Tala Rangel ahí se muestra tranquilo, se muestra sobrio, hace buena actuación, me parece que sigue dando un paso muy adelantado para esa titularidad en el próximo Mundial”.

Jiménez lidera el ataque y “La Hormiga” levanta la mano

Sánchez también abordó el panorama ofensivo de la selección, destacando el nivel actual de Raúl Jiménez y el impacto inmediato de Armando “La Hormiga” González, quien atraviesa un momento goleador sobresaliente con Chivas.

“Me parece que el titular indiscutible en esa posición es Raúl Jiménez, no hay objeción. El nivel es sublime. Y la Hormiga me parece que es indiscutible en la lista del Vasco. El fútbol es de momentos, la sede será Guadalajara y Armando ha metido muchísimos goles. Esa es la realidad. Ya se puso en segundo lugar en la historia de los goleadores de Chivas con un año jugando en el equipo. Lleva 22 anotaciones.”

El exportero enfatizó la dimensión histórica de los registros de González y su lugar en la convocatoria: “Alcanzó a otro histórico como Omar Bravo. Lo que está haciendo Armando es brutal, hay que valorarlo porque es mexicano, porque está en un equipo de puros mexicanos y porque está en buen momento. Yo no vislumbro ningún sentido, ni en el peor escenario, que él pueda quedar fuera del Mundial”.

Oswaldo Sánchez espera ver al Tala como titular | Imago 7

Corea, el rival más importante del conjunto tricolor

En cuanto al panorama del Mundial 2026, Sánchez puso especial atención en el partido ante Corea, al que considera clave en la fase de grupos. México debutará en el Estadio Azteca ante Sudáfrica el próximo 11 de junio, pero el arquero considera más importante el duelo ante el combinado asiático que se jugará en Guadalajara.

“El partido contra Corea puede definir todo. Para mí es el partido más importante de la selección en la primera fase del mundial. En mi análisis contra Sudáfrica, en el Azteca, con la altura, con el calor, no debes tener problema para poderlo ganar. Entonces, definirías en el segundo partido si ganas a Corea, que tiene un equipo muy competitivo, prácticamente quedar en primer lugar del grupo. Como consecuencia se convierte en el partido más importante, porque si quedas en primer lugar del grupo, pues a lo mejor tu tu camino, tu escalera hacia lugares de historia pudiera ser más sencillo”.

Además, resaltó el peso que tendrá la localía como un factor determinante para el rendimiento del equipo dirigido por Javier Aguirre: “Ser locales, es un plus que se debe aprovechar y que se va a aprovechar, porque imagínate en un mundial la gente lo ve siempre por televisión y está alentando, pero cuando es en México que algunos puedan ir al estadio y que vivan esta verdadera experiencia de de ver un juego de selección… Esa conexión que los muchachos puedan tener con la gente me parece que va a ser un punto detonante para hacer historia. Yo veo a esta selección mexicana haciendo historia. Si queda en primer lugar, te lo digo yo, van a hacer historia”.

Los recuerdos de la Confederaciones y el Mundial

Finalmente, Sánchez recordó su etapa con la selección mexicana, particularmente la generación que disputó la Copa Confederaciones 2005 y el Mundial de Alemania 2006, coincidiendo con lo expresado por Gonzalo Pineda, en palabras exclusivas para Peloteando, sobre el nivel alcanzado en ese ciclo.

“Sí, totalmente, totalmente. Mira, la Confederaciones fue el momento sublime del fútbol mexicano a nivel selección mayor, más allá de que se ganó eh un segundo lugar en Copa América, más allá de que a nivel mayor también fuimos este campeones de las Confederaciones en México, pero había esa localía, ¿no? Pero creo que esa generación del 2005 en Alemania fue magistral, con un fútbol muy propositivo, muy entusiasta, jugando de tú a tú contra todos”.

El exarquero también coincidió en que el equipo llegó en mejor forma al torneo previo que al Mundial, y señaló los próximos amistosos como clave para medir el rumbo del actual proceso: “Por eso Gonzalo, comparto con él, esa selección llegó mejor al 2005 que al 2006. Esa es la realidad. Entonces, insisto, me parece que la selección mexicana tiene una gran oportunidad de enfrentar ahora a Portugal y a Bélgica para poder saber hacia dónde vamos, ¿no? Los partidos se tienen que vibrar, se tienen que disfrutar y sobre todo el de Portugal en el estadio de la Ciudad de México, pues tiene que ser puntal para buscar ese ascenso de la selección del Vasco Aguirre que todos queremos y necesitamos”.

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