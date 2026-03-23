Posibles alineaciones de Junior vs Bucaramanga por la Liga BetPlay 2026-I

Los ‘Tiburones’ y ‘Leopardos’ necesitan de una victoria que logre encarrilarlos en zona de privilegio.

Junior y Bucaramanga, con necesidad de cambiar caras

El Junior y Bucaramanga tienen una prueba de fuego. Ambos no andan en el momento ideal, especialmente el ‘Tiburón’, que oficia como local y carga con una gran presión antes de la Copa Libertadores. En casa, el Romelio Martínez, no tendrá margen de error ante un Bucaramanga combativo, pero que no lleva su mejor registro.

Los ‘Tiburones’ le dieron vida al Medellín en la última jornada, cayendo por 2-0 frente al ‘Poderoso’ en la capital paisa. Del otro lado, la escuadra bumanguesa no pasó de un amargo empate sin goles contra Once Caldas. Un invicto mentiroso, pues ha dejado serias dudas con cuatro triunfos y siete igualdades.

Posible alineación del Junior para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jean Pestaña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Harold Rivera, Cristian Barrios, Joel Canchimbo; Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez. DT: Alfredo Arias.

Posible alineación del Bucaramanga para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Bucaramanga: Luis Vásquez; Israel Alba, Jéfferson Mena, José García, Carlos De Las Salas; Leonardo Flores, Félix Charrupí; Fabián Sambueza, Emerson Batalla, Kevin Londoño y Luciano Pons. DT: Leonel Álvarez.

¿Cómo y dónde ver al Junior vs Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, por la fecha 13 en el Romelio Martínez, tendrá su pitazo inicial este martes 24 de marzo a partir de las 6:00 de la tarde. Usted podrá ver el duelo a través de Win Sports y Win+ Fútbol, o en su defecto, en Win Play por vía streaming.

Últimos partidos del Junior

19.03.2026 | Independiente Medellín 2-0 Junior | Fecha 12.

15.03.2026 | Junior 2-1 Fortaleza | Fecha 11.

10.03.2026 | Junior 0-4 Atlético Nacional | Fecha 3 (reprogramado).

05.03.2026 | Junior 1-1 Alianza | Fecha 10.

28.02.2026 | Jaguares 0-2 Junior | Fecha 9.

Últimos partidos del Bucaramanga

18.03.2026 | Bucaramanga 1-1 Once Caldas | Fecha 12.

14.03.2026 | Inter de Bogotá 0-0 Bucaramanga | Fecha 11.

10.03.2026 | Bucaramanga 3-0 Deportivo Pereira | Fecha 10.

05.03.2026 | América de Cali 2-1 Bucaramanga | Copa Sudamericana (primera fase).

28.02.2026 | Independiente Medellín 1-2 Bucaramanga | Fecha 9.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Árbitro central: Luis Delgado (Valle).

Luis Delgado (Valle). Asistente 1: Alexander Guzmán (Norte).

Alexander Guzmán (Norte). Asistente 2: Diego Moscoso (Bogotá).

Diego Moscoso (Bogotá). Cuarto árbitro: Jefry Herrera (Atlántico).

Jefry Herrera (Atlántico). VAR: Lisandro Castillo (Bogotá).

Lisandro Castillo (Bogotá). AVAR: Ferney Ossa (Antioquia).

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