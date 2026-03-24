Posibles alineaciones de Águilas Doradas vs Alianza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

El partido que abre la jornada cita a dos equipos que están por fuera del grupo de parciales clasificados.

Águilas Doradas y Alianza necesitan urgentemente un triunfo.

Casi se ha consumido un cuarto de la primera fase de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I y hay varios equipos que ya andan a límite de sus opciones para clasificar a los cuartos de final. Eso es lo que sucede con Águilas Doradas y Alianza, que están por fuera del grupo de parciales clasificados y necesitan de manera urgente un triunfo en el duelo que abre la jornada 14.

Posible alineación de Águilas Doradas para el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Águilas Doradas: Andrés Salazar; John García, Diego Hernández, Nicolás Lara; Dylan Lozano, Frank Lozano, Andrés Ricaurte, Javier Mena; Juan Ávalo, Jorge Rivaldo y Jean Pineda. D.T.: Juan Niño.

Posible alineación de Alianza para el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Juan Viveros; Fabián Cantillo, Jaír Castillo, Jhildrey Lasso, Josy Pérez, Carlos Lucumí y Felipe Pardo. D.T.: Camilo Ayala.

¿Cómo y dónde ver Águilas Doradas vs Alianza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este encuentro en el Estadio Cincuentenario de Medellín arrancará a las 4:00 p.m. Si bien es muy probable que tenga transmisión por el canal básico, todavía no se ha confirmado, así que la opción fija para verlo es por medio del canal de pago adicional de Win Sports+ o la plataforma de streaming de Win Play.

Últimos partidos de Águilas Doradas

24.03.2026 | Jaguares 1-1 Águilas Doradas.

20.03.2026 | Águilas Doradas 0-1 América de Cali.

15.03.2026 | Deportivo Pereira 0-1 Águilas Doradas.

07.03.2026 | Águilas Doradas 1-2 Atlético Nacional.

01.03.2026 | Águilas Doradas 0-0 Internacional de Bogotá.

Últimos partidos de Alianza

22.03.2026 | Alianza 1-0 Deportivo Cali.

19.03.2026 | Alianza 1-0 Jaguares.

14.03.2026 | Santa Fe 1-1 Alianza.

05.03.2026 | Junior 1-1 Alianza.

28.02.2026 | Alianza 0-3 América de Cali.

Te puede interesar