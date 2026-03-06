PSG vs Monaco en vivo la Ligue 1 2026: resultado y goles de la jornada 25

¡Bienvenidos al minuto a minuto del PSG vs Monaco, jornada 25 de la Ligue 1!

El PSG recibe al Monaco en el Parque de los Príncipes en uno de los partidos más atractivos de la jornada 25 de la Ligue 1 2025-2026. El conjunto parisino busca mantener el liderato del campeonato, mientras que el equipo del Principado intenta acercarse a los puestos europeos en la recta final del torneo.

El equipo dirigido por Luis Enrique llega como líder del campeonato con una ventaja importante en la tabla, luego de sumar 57 puntos tras 24 jornadas. En su último encuentro de liga derrotó por 1-0 al Le Havre y mantiene un balance positivo en las últimas semanas con varias victorias que lo consolidan como el principal candidato al título.

Por su parte, el Monaco llega motivado después de vencer 2-0 al Angers en la jornada anterior. El conjunto monegasco suma 37 unidades en la temporada y se ubica en la zona media de la clasificación, con la intención de sumar puntos en París para acercarse a los puestos de competiciones europeas.

El duelo entre ambos clubes suele ser intenso y con goles, ya que se trata de dos de las plantillas más competitivas del fútbol francés. Además, el historial reciente muestra enfrentamientos muy equilibrados, con triunfos repartidos entre ambos en los últimos torneos.