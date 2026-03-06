PSG vs Monaco en vivo la Ligue 1 2026: resultado y goles de la jornada 25
PSG y Monaco se enfrentan en la jornada 25 de la Ligue 1 2026. El líder del torneo busca mantener su ventaja ante un rival que pelea por Europa
¿A qué hora inicia el PSG vs Monaco hoy 6 de marzo de 2026?
El partido entre PSG y Monaco se disputa este viernes 6 de marzo de 2026 en el Parque de los Príncipes de París. El encuentro corresponde a la jornada 25 de la Ligue 1 y forma parte de la recta final de la temporada regular del campeonato francés.
El silbatazo inicial está programado para las 13:45 horas, tiempo del centro de México, por lo que los aficionados podrán seguir el duelo en horario vespertino en territorio mexicano.
Alineaciones del PSG vs Monaco para la jornada 25, al momento
PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha; Zaïre-Emery, Dro Fernández; Doué, Barcola, Kvaratskhelia
Monaco: Philipp Köhn; Vanderson, Aladji Bamba, Lamine Camara; Caio Henrique; Zakaria; Kehrer, Coulibaly, Akliouche; Wout Faes; Folarin Balogun.
¿Dónde ver el PSG vs Monaco en vivo? Canales de TV y streaming online
El partido PSG vs Monaco se podrá ver en vivo en México a través de FOX One, plataforma de streaming que transmite partidos seleccionados del fútbol europeo.
También se podrá seguir el minuto a minuto, resultado y goles en tiempo real a través de Claro Sports, donde se actualizará el marcador y las principales incidencias del encuentro conforme avance el partido.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del PSG vs Monaco, jornada 25 de la Ligue 1!
El PSG recibe al Monaco en el Parque de los Príncipes en uno de los partidos más atractivos de la jornada 25 de la Ligue 1 2025-2026. El conjunto parisino busca mantener el liderato del campeonato, mientras que el equipo del Principado intenta acercarse a los puestos europeos en la recta final del torneo.
El equipo dirigido por Luis Enrique llega como líder del campeonato con una ventaja importante en la tabla, luego de sumar 57 puntos tras 24 jornadas. En su último encuentro de liga derrotó por 1-0 al Le Havre y mantiene un balance positivo en las últimas semanas con varias victorias que lo consolidan como el principal candidato al título.
Por su parte, el Monaco llega motivado después de vencer 2-0 al Angers en la jornada anterior. El conjunto monegasco suma 37 unidades en la temporada y se ubica en la zona media de la clasificación, con la intención de sumar puntos en París para acercarse a los puestos de competiciones europeas.
El duelo entre ambos clubes suele ser intenso y con goles, ya que se trata de dos de las plantillas más competitivas del fútbol francés. Además, el historial reciente muestra enfrentamientos muy equilibrados, con triunfos repartidos entre ambos en los últimos torneos.