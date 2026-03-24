La lesión de rodilla de Mbappé, mal diagnosticada tras resonancia en la pierna equivocada

El error en una resonancia retrasó el diagnóstico correcto; Mbappé jugó con dolor antes de detectar un desgarro parcial en la rodilla izquierda

El equipo médico del Real Madrid retrasó la recuperación del jugador | Reuters.

Autores: Guillermo Rai y Mario Cortegana | The Athletic

La lesión de rodilla de Kylian Mbappé fue mal diagnosticada después de que el personal médico del Real Madrid realizara una resonancia magnética en la pierna equivocada en diciembre. Cuando no se encontró ningún problema tras un escaneo de su rodilla derecha no lesionada, el jugador de 27 años participó en tres partidos con el Madrid antes de que el error fuera detectado y corregido.

Fuentes con conocimiento de primera mano de la situación —quienes, como todos los consultados para este artículo, pidieron hablar de forma anónima ya que no tenían permiso para comentar— dijeron que Mbappé continuó jugando después de ese escaneo inicial erróneo a pesar de tener signos de inflamación en su rodilla izquierda lesionada.

Un nuevo escaneo en su pierna izquierda mostró entonces un desgarro parcial del ligamento posterior de la rodilla, y el 31 de diciembre el Madrid publicó un informe médico consistente con eso, aunque describieron la lesión en términos más generales como un esguince de rodilla. No está claro cómo se cometió el error inicial. El Real Madrid y los representantes de Mbappé fueron contactados para comentar esta historia.

La problemática rodilla de Mbappé

Los primeros signos del problema de rodilla de Mbappé surgieron después de la derrota 2-0 del Madrid en casa ante el Celta de Vigo en La Liga el 7 de diciembre. Fuentes dentro del cuerpo técnico del club en ese momento dijeron que se originó después de que Mbappé recibiera un golpe en la rodilla durante el partido.

El 10 de diciembre, el delantero fue suplente sin jugar en el partido de Champions League en casa contra el Manchester City, pero luego jugó los 90 minutos completos en los tres partidos restantes del Madrid en 2025, igualando finalmente el récord de Cristiano Ronaldo en el club de 59 goles en un año calendario.

Cuando Mbappé regresó a los entrenamientos después del receso de Navidad el 30 de diciembre, se le vio tocándose la rodilla izquierda mientras hablaba con el personal médico. Un día después, el Madrid publicó su actualización médica con el diagnóstico de esguince de rodilla —añadiendo que se seguiría un plan de recuperación “conservador”.

Después de eso, Mbappé no viajó con el equipo a Arabia Saudita para la semifinal de la Supercopa de España contra el rival de ciudad Atlético de Madrid, aunque luego sí se unió al equipo para la final contra el Barcelona el 11 de enero, entrando desde el banquillo durante los últimos 14 minutos de una derrota 3-2 que finalmente le costó el puesto al entrenador Xabi Alonso.

Mbappé apenas regresó a la actividad | Reuters

El francés luego jugó en ocho de los siguientes 10 partidos del Madrid, anotando nueve goles, siendo el último de ellos el 21 de febrero. Durante este tiempo, el nuevo técnico del Madrid, Álvaro Arbeloa, dijo que la participación de Mbappé estaba siendo monitoreada de cerca y su carga de trabajo fue reducida en los entrenamientos.

“Lo estamos tomando día a día”, dijo Arbeloa sobre la condición física de Mbappé antes de un partido de La Liga en casa contra el Getafe el 2 de marzo. “Depende de cómo se sienta. Queremos que regrese al 100 por ciento”.

Mbappé no jugó en ese partido —el segundo en una racha de cinco encuentros del Madrid que se perdió. En su lugar, viajó a París para realizar más pruebas y tratamiento en su lesión de rodilla, acompañado por personal médico del Madrid.

Los problemas de lesiones más amplios del Madrid

Después de que Alonso fuera despedido, el presidente del Madrid, Florentino Pérez, también realizó cambios en los departamentos de preparación física y médico del club, con el regreso del preparador físico de confianza Antonio Pintus, así como el jefe de servicios médicos Dr. Niko Mihic. Sin embargo, las lesiones han seguido siendo un problema para el equipo bajo el nuevo entrenador Arbeloa.

Después del viaje de Mbappé a París, el Madrid publicó otra actualización médica que volvió a confirmar el diagnóstico que habían compartido el 31 de diciembre, repitiendo que se seguiría un “plan de recuperación conservador”.

Una persona que trabaja en el campo de entrenamiento del Madrid le dijo a The Athletic en febrero que algunos días Mbappé se había sentido bien y otros había tenido dolor, lo que explicaría cómo ha podido hacer varias apariciones desde que apareció el problema por primera vez. Otra fuente familiarizada con el diagnóstico de Mbappé dijo que su rodilla no mostraba signos de inestabilidad, por lo que no se consideró un riesgo que jugara cuando no tenía dolor.

El francés hizo su más reciente regreso de lesión el pasado martes en la victoria 2-1 en Champions League ante el City, un resultado que significó que el Madrid avanzara a los cuartos de final con un marcador global de 5-1. Entró desde el banquillo en ese partido para jugar 21 minutos, y volvió a hacerlo en la victoria en casa 3-2 del domingo ante el Atlético, jugando 26 minutos. Mbappé ahora está con la selección de Francia, que jugará dos partidos amistosos contra Brasil el 26 de marzo y Colombia el 29 de marzo, en Estados Unidos.

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