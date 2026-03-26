Aplazan el Lens vs PSG en plena pelea por la Ligue 1

La LFP aplaza el Lens vs PSG a petición del club parisino por la Champions, desatando polémica por afectar la pelea por el título

La credibilidad del campeonato es cuestionada | Reuters

La Ligue 1 quedó envuelta en una fuerte polémica tras la decisión de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de aplazar el partido entre Lens y PSG, un duelo clave en la lucha por el título. El encuentro estaba programado originalmente para el 11 de abril, pero fue movido al 13 de mayo a petición del conjunto parisino, que buscaba liberar su calendario en medio de los cuartos de final de la Champions League ante el Liverpool.

La medida no fue bien recibida por todos los actores involucrados, especialmente por el Lens, que mostró su rechazo desde el inicio. El choque se encontraba entre los dos partidos europeos del PSG, lo que detonó el debate sobre si se debe priorizar el rendimiento internacional o respetar la equidad del torneo local.

À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs… — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) March 26, 2026

PSG logra su objetivo y la LFP respalda la decisión

El PSG fue el principal impulsor del cambio de fecha, argumentando la necesidad de contar con mejores condiciones para afrontar la eliminatoria ante el Liverpool en la Champions League. Los partidos europeos están fijados para el 8 y 14 de abril, por lo que el compromiso ante el Lens quedaba justo en medio, complicando la planificación deportiva.

La LFP aceptó la solicitud y justificó la decisión bajo un criterio estratégico, enfocado en proteger el desempeño de los clubes franceses en competiciones europeas. El organismo considera clave sumar puntos en el coeficiente UEFA, lo que permitiría a Francia mantener posiciones privilegiadas en el reparto de plazas para torneos continentales.

Incluso desde la directiva del PSG se reforzó este argumento, señalando que el objetivo es beneficiar al club al fútbol francés en su conjunto. La postura fue clara: priorizar la Champions como vitrina internacional, aun cuando esto implicara modificar el calendario doméstico.

Lens estalla y denuncia falta de equidad en la Ligue 1

El Lens reaccionó con firmeza ante la decisión y expresó su desacuerdo de forma oficial, recordando que la fecha del partido había sido establecida con antelación. El club consideró que cambiar el calendario rompe la igualdad competitiva, especialmente en un momento decisivo del campeonato.

Uno de los principales reclamos del conjunto norteño es el impacto deportivo directo, ya que el aplazamiento provocará que el equipo pase 15 días sin actividad y posteriormente enfrente una carga de partidos más intensa. Para el Lens, esta situación altera la preparación y el ritmo competitivo en plena recta final de la temporada.

Communiqué du Racing Club de Lens



Le 6 mars dernier, la programmation de la rencontre opposant le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain a été arrêtée, officialisant un cadre auquel chacun était alors convié à se conformer.



Dans un esprit de responsabilité et de mesure, le… pic.twitter.com/qsjBpmJaNN — Racing Club de Lens (@RCLens) March 23, 2026

El contexto agrava aún más la polémica, ya que el enfrentamiento entre ambos clubes es clave en la pelea por el título. Se trata de un duelo entre los equipos que ocupan los primeros dos puestos, separados por una diferencia de un punto (Lens con un partido más), lo que convierte al partido en un punto de inflexión en la Ligue 1.

La controversia también se alimenta por la comparación con otras ligas europeas, donde no se han realizado ajustes similares para beneficiar a equipos en Champions. Esto ha generado críticas sobre un posible trato preferencial al PSG, un tema que reabre el debate sobre la credibilidad y la equidad del torneo francés en momentos clave de la temporada.

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