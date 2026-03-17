Chelsea vs PSG, en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2026

El elenco inglés apuesta por el milagro en Stamford Bridge frente a los defensores del título europeo.

Chelsea vs PSG, en vivo | Claro Sports

¿Habrá milagro? El París Saint-Germain, en el duelo de ida, logró una ventaja más que valiosa por 5-2 ante el Chelsea en el Parque de los Príncipes. La serie no está resuelta, ay que Londres se tiñe de azul para aguardar por una epopeya frente al defensor del título. Se miden los campeones del Mundial de Clubes y de Europa, evocando la final en el MetLife Stadium en verano pasado.

Los parisinos llegan descansados luego del compromiso de ida, ya que no tuvieron actividad el pasado fin de semana. No corrió con la misma suerte el Chelsea, pues cayó de local frente al Newcastle, por la mínima diferencia, complicando el ingreso a la Champions de la próxima temporada. Todo queda a merced de la vuelta, con el silbato de Slavko Vinčić, para conocer quién llegará a cuartos de final y espera rival entre Liverpool y Galatasaray.

¿A qué hora inicia el Chelsea vs PSG hoy martes 17 de marzo de 2026?

Este duelo, válido por la ronda de octavos en la revancha, se disputará en Stamford Bridge a partir de las 20:00 horas locales. Agéndese en su respectivo país para ver el cotejo:

México: 14:00 horas.

14:00 horas. Colombia: 15:00 horas.

15:00 horas. Estados Unidos: 16:00 (ET), 15:00 (CT) y 13:00 (PT).

Alineaciones del Chelsea vs PSG para la vuelta de los octavos de final de la Champions League

Así forma Chelsea: Robert Sánchez; Jorrel Hato, Mamadou Sarr, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos; Enzo Fernández, Cole Palmer, Pedro Neto; Joao Pedro. DT: Liam Rosenior.

Así forma el París Saint-Germain: Matvey Safonov; Ahcraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Warren Zaire-Emery, Joao Neves; Ousmane Dembelé, Kvicha Kvaratshkelia y Bradley Barcola. DT: Luis Enrique.

¿Dónde ver el Chelsea vs PSG en vivo? Canales de TV y streaming online

Estas son las señales disponibles para ver el compromiso:

México: HBO Max.

HBO Max. Sudamérica: ESPN y Disney+,

ESPN y Disney+, Centroamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: TUDN y Paramount+.

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