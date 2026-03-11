Bomba: Herrera revela qué pasó entre Luis Enrique y Keylor Navas en PSG

El DT mexicano confesó la charla que tuvo con Navas al respecto.

Luis Enrique, Keylor Navas y Miguel Herrera, protagonistas. (REUTERS)

En los últimos días el mexicano Miguel Herrera, brindó una entrevista con el periodista mexicano Toño de Valdés, en la que tocó varios temas relacionados a su presente como técnico y otras cuestiones respecto de cómo fue su llegada al banco de Costa Rica. Una de las respuestas que más llamaron la atención fue la dedicada a Keylor Navas, sobre cómo fue que lo convenció para que volviera al seleccionado.

Para contextualizar hay que entender que Navas y PSG rompieron relaciones en mayo de 2024, y tras ello el portero llegó a estar casi un año sin jugar, quedando ‘colgado’ en el club francés. Con motivo de ello fue que Navas rechazó la por entonces convocatoria de Gustavo Alfaro, técnico en dicho momento de Costa Rica, que dejó el cargo en 2025 dando lugar a la llegada de Herrera.

Como era de esperarse, Herrera contactó a Navas para conocer su situación, él estaba justamente regresando a jugar al fútbol, precisamente en Newell’s de Argentina, y a partir de ahí se dieron varios encuentros hasta que finalmente regresó a la portería del seleccionado. El caso fue que durante la nota brindad, Herrera dio información real sobre algo que hasta el momento no se sabía con certeza: los motivos del quiebre entre el arquero y PSG.

“Me senté a hablar con él (con Navas) y me dijo, profe, le voy a contar que tuve un problema muy fuerte en París, la verdad, Luis Enrique me trató muy mal y no hice química con él, me trató mal, me fue muy mal y mi cabeza se fue por completo”. Por lo que se confirma de esta manera que la causa de la crisis entre Navas y PSG tuvo como protagonista a Luis Enrique.

Por otro lado, respondió de esa manera a quienes no entendían por qué Navas, por más situación conflictiva con el entrenador y el club no quería jugar en Costa Rica. Ese tipo de eventos suelen ser detonantes y en este caso al arquero le cayó muy mal, al punto que estuvo sin jugar muchísimo tiempo.

Navas había jugado el 19 de mayo de 2024 su último juego, y recién volvería a ver acción en enero de 2025. Fueron momentos muy duros para el ‘tico’, que para el caso no tendría una buena experiencia en la portería del equipo argentino, donde estuvo poco menos de seis meses para emigrar a Pumas de la Liga Mx.

En cualquier caso, la vuelta de Navas a Costa Rica no tuvo los resultados esperados. Fue el arquero de una de las manchas más grandes en la historia del seleccionado, no pudiendo clasificar en forma directa a la Copa del Mundo 2026, ni tampoco pudiendo acceder a un repechaje quedando por debajo de Haití en dicho Gruopo.

