Lillini revela el verdadero muro que frena a los mexicanos de ir a Europa

El director de selecciones menores de México asegura que los clubes europeos sí siguen de cerca al talento nacional, pero existe otra condición que complica el salto

Lillini señala el obstáculo para emigrar a Europa | Imago7

El fútbol mexicano se mantiene en el radar de clubes europeos, aunque el camino para que sus jugadores puedan emigrar no depende únicamente de su rendimiento dentro de la cancha. Andrés Lillini, director de Selecciones Menores de México, señaló que una de las principales dificultades para concretar ese salto es la condición de extracomunitarios de los futbolistas mexicanos, un factor que puede limitar sus oportunidades en distintas ligas del Viejo Continente. Nota completa, aquí.