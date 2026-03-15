Municipal vs Aurora en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Municipal y Aurora por la jornada 13 del Torneo Clausura de Guatemala.

Municipal Aurora, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Municipal y Aurora FC, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! Este domingo 15 de marzo se disputa una nueva edición del clásico capitalino, un enfrentamiento con tradición dentro del fútbol guatemalteco que vuelve a reunir a dos equipos con objetivos distintos en la tabla. El resultado de este encuentro puede tener impacto en la clasificación, especialmente en la lucha por los puestos de la fase final del campeonato.

Municipal llega a este compromiso ubicado en la parte alta de la tabla con 18 puntos, aunque en su última presentación sufrió una derrota 2-1 frente a Mictlán. El conjunto escarlata ha tenido un rendimiento irregular en las jornadas recientes, alternando victorias y derrotas dentro del torneo. Con cinco triunfos en el Clausura 2026, el equipo buscará aprovechar su condición de local para recuperar terreno y mantenerse entre los equipos que pelean en la zona alta de la clasificación.

Aurora, por su parte, afronta el clásico con la intención de acercarse a los puestos de clasificación. El equipo aurinegro viene de empatar 0-0 frente a Xelajú MC en la jornada anterior y suma 14 puntos en el campeonato. Actualmente se mantiene cerca del grupo que lucha por ingresar a la fase final, por lo que sumar en este partido puede resultar clave para sus aspiraciones.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Municipal vs Aurora hoy domingo 15 de marzo de 2026?

El encuentro entre Municipal y Aurora está programado para el domingo 15 de marzo a las 17:00 horas y se disputará en el Estadio El Trébol. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Canal 11 de Albavisión.

Alineaciones del Municipal vs Aurora para la jornada 13, al momento

Ni Aurora ni Municipal cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Aurora : Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jafet Soriano, Alex Díaz, Daniel Baján, Allan García, José Luis Vivas, Nicolás Lovato, Diego Ruiz, Eddie Ibargüen. DT : Saúl Phillip.

: Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jafet Soriano, Alex Díaz, Daniel Baján, Allan García, José Luis Vivas, Nicolás Lovato, Diego Ruiz, Eddie Ibargüen. : Saúl Phillip. Municipal: Braulio Linares, Yunior Pérez, José Mena, Aubrey David, César Calderón, Rodrigo Saravia, Jonathan Franco, José Morales, Cristian Hernández, John Méndez, Alejandro Cabeza. DT: Mario Acevedo

Antecedentes del Municipal vs Aurora y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Municipal y Aurora:

25 de enero de 2026 | Aurora 2-2 Municipal | Torneo Clausura

5 de octubre de 2025 | Aurora 1-0 Municipal | Torneo Apertura

26 de julio de 2025 | Municipal 2-1 Aurora | Torneo Apertura

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