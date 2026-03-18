Cruz Azul vs Monterrey en vivo la Concachampions 2026: resultado y quién gana el partido hoy

Los celestes son los actuales monarcas y buscan mantener el sueño del bicampeonato; los Rayados desean romper su sequía de duelos sin victoria con el pase a cuartos de final

Celestes y regios, por el pase a cuartos de final

¡Goooooooool de Rayadooooooos!

Min 7 | Cruz Azul 0-0 Monterrey | Jorge Rodríguez sorprende con zapatazo de derecha de larga distancia, que termina colándose pegada por el poste derecho, con cierta colaboración de Andrés Gudiño. Los Rayados comienzan a ver claridad en su objetivo.

Min 5 | Cruz Azul 0-0 Monterrey | Los Rayados sufren para salir con balón controlado. Jesús Manuel Corona recibe falta en su propio campo. La visita busca sacudirse el agobio de los locales.

Min 2 | Cruz Azul 0-0 Monterrey | La Máquina por poco y consigue el primer tanto de la noche. Pase raso por la derecha casi es contactado por Nicolás Ibáñez en barrida en el área chica. Los celestes empiezan a ejercer cierto dominio en el cotejo.

¡Arranca el partido!

Min 0 | Cruz Azul 0-0 Monterrey | Inician las hostilidades entre la Máquina del Cruz Azul y los Rayados de Monterrey, dentro de la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Así marchan los octavos de final

Tras los duelos de ida de los octavos de final, solo La Galaxy, Cincinnati y Seattle Sounders lograron hacerse de una ventaja cómoda, mientras que Toluca, Monterrey y Tigres están en riesgo de quedar fuera en esta etapa:

Philadelphia 0-1 Club América

Monterrey 2-3 Cruz Azul

LAFC 1-1 L.D. Alajuelense

Nashville 0-0 Inter Miami

LA Galaxy 3-0 Mount Pleasant

San Diego FC 3-2 Toluca

Cincinnati 3-0 Tigres UANL

Vancouver 0-3 Seattle Sounders

¿Cómo terminó el duelo de ida entre Cruz Azul y Rayados?

La Máquina Celeste tomó ventaja en el partido de ida de los octavos de final tras imponerse 2-3 en el Gigante de Acero. Erik Lira, Gonzalo Piovi y Nicolás Ibáñez le dieron forma a la ventaja capitalina, mientras que doblete de Roberto de la Rosa se encargó de dejar a los Rayados con algo de vida en la serie. Checa las mejores acciones en nuestra CRÓNICA.

Cruz Azul vence a Monterrey en la ida de la Concachampions | Imago7

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs Monterrey hoy 17 de marzo en la Concacaf Champions Cup?

El partido está pactado a arrancar en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de la Concachampions 2026?

El partido entre el Cruz Azul y los Rayados de Monterrey lo podrás ver a través de la señal de FOX ONE. Además, podrás seguir las incidencias del partido por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

Alineaciones confirmadas del Cruz Azul vs Monterrey

Estos son los hombres elegidos, por Nicolás Larcamón y por Nicolás Sánchez para enfrentar su compromiso de este martes 17 de marzo:

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Omar Campos, Willer Ditta, Erik Lira, Nicolás Ibáñez, Agustín Palavecino, Ángel Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela, Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi

Rayados de Monterrey: Luis Cárdenas, Víctor Guzmán, Anthony Martial, Carlos Salcedo, Jesús Corona, Alonso Aceves, Luis Reyes, Roberto de la Rosa, Jorge Rodríguez, César Bustos, Carlos Frayde

Criterios de desempate de los octavos de final de la Concachampions

La fase de octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 se define mediante dos partidos, ida y vuelta. El equipo que logre el mejor marcador global al finalizar ambos encuentros avanzará a la siguiente ronda. Si al término de los 180 minutos el marcador global es igualado, se aplicará como primer criterio de desempate el número de goles anotados como visitante durante el tiempo reglamentario.

Si la igualdad persiste tras esta regla, se recurrirá a dos tiempos extra de 15 minutos cada uno en el partido de vuelta. Si tras la prórroga el marcador sigue empatado, el siguiente paso será una tanda de penales para determinar al equipo que avanza a la siguiente fase, conforme al reglamento oficial del torneo.

¡Bienvenidos a la fiesta de la Concacaf Champions Cup!

Buenas tardes damas y caballeros. La actividad de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup continúa este martes 17 de marzo, con el duelo de vuelta entre la Máquina del Cruz Azul ante los Rayados de Monterrey, duelo a efectuarse en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Los capitalinos se hicieron de una buena ventaja en el duelo de ida al doblegar 2-3 a los Rayados en Nuevo León, por lo que buscarán completar la faena en tierra poblanas y mantener el sueño del bicampeonato intacto.

Por su parte, los de la Sultana del Norte no atraviesan por un buen momento. Incluida Liga MX y Concachampions suma tres partidos sin conocer la victoria, por lo que salir con la mano en alto es por demás urgente para Nicolás Sánchez y los suyos.

No te pierdas las mejores acciones del encuentro entre el Cruz Azul y el Monterrey, dentro de la vuelta de los octavos de final de la Concachampions solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

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