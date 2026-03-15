Argentina culpa a la UEFA por la cancelación de la Finalissima 2026

Chiqui Tapia, presidente de la AFA, expresó su punto de vista a través de sus redes sociales

Chiqui Tapia y Argentina culpan a la UEFA por la Finalissima. | Imago7

La cancelación de la Finalissima 2026, el partido que enfrentaría a Argentina y España como campeones de la Copa América y la Eurocopa, generó una nueva polémica entre las federaciones involucradas. Luego del anuncio oficial de la suspensión, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) responsabilizó a la UEFA por no aceptar una nueva fecha para disputar el encuentro.

El presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, utilizó sus redes sociales para explicar la postura de la federación argentina y detallar cómo se desarrollaron las negociaciones para intentar mantener el partido. El dirigente aseguró que Argentina mostró disposición para disputar el encuentro en sede neutral, pero señaló que las conversaciones no prosperaron debido a la negativa de la UEFA de modificar el calendario.

Chiqui Tapia explica por qué se canceló la Finalissima

A través de la red social X (antes Twitter), Tapia explicó que la federación argentina buscó mantener el partido en una sede neutral para garantizar condiciones equitativas entre ambas selecciones.

“Como presidente de la AFA considero importante informar, con claridad y transparencia, las razones por las cuales finalmente no se disputará la Finalissima entre Argentina y España”, escribió el dirigente.

Según el presidente de la AFA, la primera opción planteada para disputar el encuentro fue en Qatar. Sin embargo, el conflicto en Medio Oriente obligó a replantear el escenario del partido.

Argentina pidió cambiar la fecha del partido

Tapia detalló que posteriormente se analizó la posibilidad de disputar el encuentro en Italia como sede neutral el 27 de marzo. Argentina aceptó esa opción, aunque solicitó mover la fecha unos días.

“Posteriormente se presentó la posibilidad de jugar en una sede neutral en Italia el 27 de marzo. Argentina aceptó la sede sin objeciones, solicitando únicamente reprogramar el encuentro para el 31 de marzo”. No obstante, la UEFA respondió que esa fecha no era viable dentro del calendario internacional, lo que impidió llegar a un acuerdo definitivo.

La AFA lamenta la cancelación del partido

Desde la federación argentina aseguraron que existió voluntad para disputar el encuentro, pero finalmente no se logró concretar el acuerdo necesario para organizar el partido.

“Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol”, señaló Tapia.

La Finalissima representaba uno de los últimos títulos oficiales entre selecciones antes de la Copa del Mundo de 2026. Argentina llegaba como campeona del mundo, bicampeona de América y defensora del título obtenido en 2022, cuando venció a Italia 3-0 en el estadio de Wembley.

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