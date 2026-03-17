CAF sanciona a Senegal: pierde por incomparecencia y Marruecos gana la Copa Africana de Naciones

La Junta de Apelación de la CAF revoca una decisión previa y sanciona a Senegal con derrota administrativa en la AFCON 2025

La Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) determinó que la selección de Senegal perdió por incomparecencia el partido final de la Copa Africana de Naciones 2025, por lo que el resultado fue registrado como victoria 3-0 a favor de Marruecos, tras resolver el recurso presentado por la Federación Marroquí y aplicar el reglamento del torneo.

La decisión se tomó con base en el Artículo 84 del reglamento de la competencia, luego de que la Junta de Apelación declarara procedente la apelación presentada por la Real Federación Marroquí de Fútbol. Con ello, el organismo también anuló la resolución previa emitida por el Comité Disciplinario de la CAF.

El caso se originó a partir de lo ocurrido durante la final disputada en Rabat, donde el desarrollo del encuentro se vio afectado por una serie de incidentes en los minutos finales. El conflicto comenzó cuando un gol fue anulado por una falta previa y, posteriormente, se sancionó un penal a favor del conjunto marroquí tras la intervención del VAR.

La decisión arbitral generó la reacción del equipo senegalés, cuyos jugadores abandonaron momentáneamente el terreno de juego en señal de protesta. Aunque regresaron para reanudar el partido, la interrupción impactó en el desarrollo del cierre del encuentro, que más tarde se extendió hasta los tiempos extra.

En ese contexto, la Federación Marroquí argumentó que la conducta del equipo rival afectó el curso normal del partido, por lo que decidió presentar un recurso ante la CAF. En su postura, sostuvo que la sanción del penal fue correcta y que los hechos posteriores alteraron una final que se encontraba en una fase decisiva.

La Junta de Apelación concluyó que la conducta de Senegal se enmarca en los artículos 82 y 84 del reglamento, por lo que determinó que el equipo incurrió en una infracción que derivó en la pérdida del partido por incomparecencia. De esta forma, el resultado oficial quedó establecido como 3-0 a favor de Marruecos.

Además de esta resolución, el organismo también analizó otros aspectos disciplinarios del encuentro. Entre ellos, modificó la sanción al jugador Ismaël Saibari, quien recibió una suspensión de dos partidos, uno de ellos condicional, y se anuló la multa económica que le había sido impuesta previamente.

La CAF también ratificó y ajustó sanciones relacionadas con otros incidentes ocurridos durante el partido, como el comportamiento de los recogepelotas y situaciones en el área de revisión arbitral. Asimismo, redujo algunas multas económicas a la federación marroquí, mientras que otras fueron confirmadas. Con esta resolución, el organismo cerró el proceso de apelación y dejó asentado el resultado oficial de la final en los registros del torneo.

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