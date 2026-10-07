De La Hoya se lanza contra Dana White: “Me iban a tender una trampa” en la pelea de Ryan Garcia

Oscar De La Hoya explicó su ausencia en la función de Ryan Garcia y cuestionó el trato de Zuffa Boxing hacia Golden Boy

Oscar de la Hoya y Ryan Garcia | Reuters

Oscar De La Hoya aseguró que no se arrepiente de haberse ausentado de la pelea entre Ryan Garcia y Conor Benn, combate en el que el boxeador estadounidense consiguió una victoria por nocaut y que fue organizado de manera conjunta por Golden Boy Promotions y Zuffa Boxing.

El promotor explicó que tomó la decisión de no acudir al evento porque consideró que su presencia podía derivar en una situación incómoda para él y para su equipo.

“No iba a presentarme para ser avergonzado. Era un evento de Zuffa, un ‘evento de Zuffa’, un ‘evento de Turki’. No iba a ir para que me avergonzaran, porque eso era exactamente lo que iban a hacer conmigo. Así que tomé la decisión de no ir”, declaró en entrevista con Fight Hub TV.

La relación entre De La Hoya y Dana White, director ejecutivo de Zuffa Boxing, ha estado marcada por diferencias públicas desde hace varios años. Esa tensión aumentó con la incursión de White en el boxeo y volvió a aparecer alrededor de la función entre Garcia y Benn.

De acuerdo con reportes previos al combate, De La Hoya no habría recibido una acreditación de ringside acorde con su papel como copromotor y habría sido ubicado entre el público. White rechazó esa versión, pero el exboxeador sostuvo que su participación no iba a ser tratada como parte de la organización del evento. “Pasaron muchas cosas en esas negociaciones, en esos contratos, pero digamos que me alegra no haber ido porque me iban a tender una trampa”, señaló.

Como ejemplo, De La Hoya mencionó lo ocurrido con Teofimo Lopez, quien no pudo subir al ring para realizar un careo con Ryan Garcia. “Viste a Teofimo, cómo no le permitieron subir al ring para tener un cara a cara con Ryan y lo dejaron fuera de esa situación. Yo no voy a ser avergonzado en un evento donde participa mi peleador. Simplemente no iba a hacerlo”, explicó.

El presidente de Golden Boy Promotions añadió que su presencia podía haber generado situaciones ajenas al combate. “Habría sido vergonzoso. Habría creado distracciones. Habría sido un problema”, apuntó.

De La Hoya también afirmó que las diferencias no se limitaron a su caso. Según explicó, integrantes de su equipo manifestaron inconformidad por el trato recibido durante la función y por la forma en que fueron programados algunos de sus peleadores. “Nada termina hasta que tú lo terminas. Y yo todavía no termino. Ni siquiera he empezado, pongámoslo de esa manera”, indicó.

El promotor aseguró que personal de Golden Boy le informó sobre distintas situaciones ocurridas durante la organización del evento. “Mi personal se estaba quejando de cómo los estaban tratando mal y de cómo el evento no estaba siendo manejado de manera profesional. Fue malo”, declaró.

Uno de los puntos que cuestionó fue la ubicación de la pelea entre Alexis Rocha y José Ramírez dentro de la cartelera. De La Hoya señaló que ambos fueron colocados en el segundo combate de la jornada, en un horario cercano a las 14:00 horas.

“¿Cómo puedes poner a Alexis Rocha con Ramírez en la segunda pelea de la noche? Pelearon, ¿qué?, ¿a las dos de la tarde? Eso afecta a los peleadores y puede afectar su reputación. Poner a dos peleadores de ese nivel al inicio de la velada no es profesional”, afirmó.

De La Hoya consideró que la decisión pudo estar relacionada con el hecho de que ambos pertenecen a Golden Boy Promotions. “Probablemente lo hicieron a propósito. Lo creo. ‘Son peleadores de Oscar y son de Golden Boy, pongámoslos primero para que nadie los vea’. Sé cómo funciona esto”, concluyó.

La ausencia del promotor había generado atención después de que Ryan Garcia reconociera su decepción por no contar con su presencia durante la pelea ante Benn. De La Hoya, sin embargo, mantuvo que su decisión respondió a las condiciones que rodearon la función y al trato que, según sostuvo, recibió su equipo.