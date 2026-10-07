Timbiriche: ¿Cuándo es el estreno oficial de la serie y dónde verlo?

La serie inspirada en Timbiriche llegará a ViX con ocho episodios y una historia que ya provocó la reacción de varios exintegrantes de la banda

Timbiriche, la serie: cuándo se estrena, de qué trata. Foto print VIX

La historia de Timbiriche llegará al streaming con una producción que recupera los primeros años de una de las agrupaciones que marcaron al pop mexicano durante la década de los 80. ViX prepara el lanzamiento de una serie de ficción inspirada en acontecimientos reales, con actores que interpretarán a Sasha Sokol, Benny Ibarra, Paulina Rubio, Mariana Garza, Diego Schoening, Alix Bauer y otros relacionados con la banda.

La producción recorrerá el proceso que convirtió un proyecto musical integrado por niños y adolescentes en un fenómeno de la industria del entretenimiento. La fama, las relaciones entre sus integrantes, los cambios dentro de la agrupación y las presiones que acompañaron su crecimiento serán parte de una historia construida desde la ficción y una investigación sobre información pública.

Sin embargo, el lanzamiento quedó acompañado por una controversia antes de que los capítulos llegaran al público. Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín difundieron un comunicado para aclarar que no participaron en la realización, no fueron consultados sobre las historias que aparecen en pantalla y no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

Timbiriche, la serie: ¿Cuándo y a qué hora es el estreno oficial?

Timbiriche se estrena oficialmente en ViX el viernes 9 de octubre de 2026. La plataforma lanzará los primeros dos episodios ese día y posteriormente incorporará un capítulo nuevo cada viernes hasta completar la temporada. La producción está formada por ocho episodios de aproximadamente 45 minutos.

Televisa-Univision informó que los nuevos capítulos estarán disponibles cada viernes a partir de las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, exclusivamente a través de ViX. De esta manera, la plataforma seguirá un formato semanal en lugar de publicar toda la temporada al mismo tiempo.

Además, habrá una oportunidad de verla antes de su llegada formal al streaming. El jueves 8 de octubre, Las Estrellas transmitirá en México el primer episodio después del noticiero, como una presentación especial de la producción.

¿De qué trata la serie de Timbiriche?

La serie se remonta al nacimiento de Timbiriche en 1982, cuando sus integrantes comenzaron siendo niños dentro de un proyecto musical que poco después adquirió una dimensión mucho mayor dentro de la televisión y la música mexicana. La ficción seguirá el proceso desde los primeros ensayos y audiciones hasta su crecimiento frente a públicos cada vez mayores.

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Conforme avanza la historia, la fama empieza a modificar la vida de los protagonistas. La producción abordará amistades, rivalidades, aspiraciones personales, presiones de la industria, cambios de integrantes y las decisiones que enfrentaron mientras crecían bajo exposición pública. El relato también llegará a etapas posteriores del grupo, con personajes como Erik Rubín, Thalía, Edith Márquez y Eduardo Capetillo.

Un punto importante es que no se trata de un documental ni de una reconstrucción testimonial realizada por los integrantes de Timbiriche. ViX define el proyecto como una ficción inspirada en hechos reales y desarrollada a partir de una investigación periodística. Esto significa que los acontecimientos históricos forman la base del relato, pero son trasladados a una narrativa dramatizada.

¿Cuál es la polémica alrededor de la serie de Timbiriche de ViX?

La discusión alrededor de la producción aumentó el 6 de octubre de 2026, cuando Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza y Erik Rubín publicaron un posicionamiento conjunto para deslindarse del proyecto.

Los seis artistas explicaron que no participaron en el desarrollo de la serie, no fueron consultados sobre las situaciones que serían representadas y tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad. En su comunicado señalaron además que desconocían el contenido porque no habían tenido acceso previo a los episodios. “Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan”.

Los integrantes reconocieron la libertad creativa de quienes realizaron la producción, pero hicieron una distinción entre crear una historia inspirada en una época y construir personajes reconocibles a partir de personas reales que continúan con vida. También advirtieron que una ficción puede combinar sucesos documentados con acontecimientos creados para efectos dramáticos.

La producción ha señalado, por su parte, que la historia fue desarrollada mediante investigación periodística y materiales disponibles públicamente. Pablo Cruz, productor de la serie, explicó que la investigación no dependió de testimonios de los integrantes.

Otro de los puntos que ha concentrado atención es la representación de Sasha Sokol y Luis de Llano, productor vinculado con el origen de Timbiriche. La serie incluye a ambos como personajes y la controversia pública y judicial entre ellos forma parte del contexto que rodea al proyecto. Los integrantes que difundieron el comunicado insistieron en que la producción no debe entenderse como una historia narrada o autorizada por ellos.

Timbiriche: ¿Quién es quién en la nueva serie? Reparto completo

ViX reunió a actores jóvenes para interpretar a los músicos durante distintas etapas de Timbiriche, además de otros intérpretes encargados de representar a figuras relacionadas con la creación y desarrollo del grupo. El reparto conocido hasta ahora queda de la siguiente manera:

Macarena García — Sasha Sokol

Sebastián Poza — Benny Ibarra

Luis de la Rosa — Erik Rubín

Jesusa Ochoa — Alix Bauer

Iker Solano — Diego Schoening

Michelle Pellicer — Paulina Rubio

Sol Wainer — Mariana Garza

Edu Maruri — Eduardo Capetillo

Clara Dalmao — Thalía

Andrea Chaparro — Edith Márquez

Osvaldo Benavides — Luis de Llano

La dirección está a cargo de Beto Hinojosa, mientras que Pablo Cruz y Juana García Blaya aparecen entre los responsables de la producción de EL ESTUDIO. La temporada contará con ocho episodios y comenzará su lanzamiento en ViX el 9 de octubre de 2026.