Las bajas del All-Star Game entre Liga MX y MLS

Keylor Navas, Gilberto Mora, Lionel Messi y Rodrigo De Paul encabezan una larga lista de ausencias

Ausencias para el All Star Game. | Reuters e Imago7.

El All-Star Game 2026 prometía reunir a las máximas figuras de la Liga MX y la MLS, pero a solo unos días del partido el panorama cambió por completo. Entre lesiones, descansos programados y decisiones de los clubes, el Juego de Estrellas perdió a varios de sus principales atractivos, dejando un cartel muy distinto al que se esperaba.

Del lado de la Liga MX, la ausencia más importante es la de Keylor Navas. El guardameta de Pumas no viajará a Charlotte tras resentirse de la molestia en la rodilla que sufrió al inicio del Apertura 2026. Aunque la lesión no es de gravedad, el conjunto universitario prefirió no arriesgar a uno de sus referentes y priorizar su recuperación de cara a la Liga MX y la Leagues Cup. Su lugar será ocupado por Carlos Moreno, arquero del Pachuca. Lee la nota completa aquí.

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