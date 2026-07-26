Alarma por Germán Berterame: sufre un golpe en la cabeza y abandona el campo en ambulancia

El jugador mexicano recibió un cabezazo y cayó noqueado al suelo. Los jugadores de Montreal y Miami lo auxiliaron en lo que llegaban los servicios médicos

Berterame sale en ambulancia | TIM AUSTEN / GETTY IMAGES VIA AFP

Germán Berterame tuvo que abandonar en ambulancia el partido entre Inter Miami y Montreal después de sufrir un choque de cabezas dentro del área. El delantero mexicano quedó tendido sobre el terreno de juego y fue trasladado a un hospital para realizarle estudios médicos y estabilizarlo.

La acción ocurrió cuando Berterame recibió un pase en el área y buscó rematar de cabeza. En ese intento se encontró con Efraín Morales, defensor de Montreal, quien también fue por el balón y terminó impactando al atacante.

Berterame recibió la mayor parte del golpe y cayó sin poder reaccionar de inmediato. Los futbolistas de ambos equipos solicitaron el ingreso del cuerpo médico al percatarse de que el delantero no lograba reincorporarse.

La atención se prolongó durante varios minutos en el Estadio Saputo. El personal médico estabilizó al jugador sobre el césped antes de retirarlo del campo y trasladarlo en ambulancia a un centro hospitalario. Su salida alteró el desarrollo del partido y dejó a los integrantes de ambos equipos pendientes de su estado.

Very scary and worrisome moment as Inter Miami's German Berterame went down and seemed to be seizing up. Players for both teams in a state of shock and ambulance was called unto the field immediately by trainers.



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El árbitro señaló penalti a favor del conjunto de Florida por la acción en la que Berterame sufrió el golpe. Luis Suárez se encargó del cobro y convirtió la oportunidad con un disparo a lo Panenka. Después de anotar, el delantero uruguayo dedicó el gol a su compañero. Suárez realizó un gesto dirigido a Berterame, quien ya había recibido atención médica tras el impacto.

A goal for @InterMiamiCF, a goal for Germán Berterame. 🩷 pic.twitter.com/c23xvNV91K — Major League Soccer (@MLS) July 26, 2026

La jugada mantuvo en pausa el encuentro y generó preocupación entre los jugadores que se encontraban en la cancha. La prioridad del cuerpo médico fue descartar una lesión que pudiera representar un riesgo para el futbolista.

Berterame fue llevado al hospital para realizarse evaluaciones en la cabeza y conocer el alcance del golpe. Inter Miami deberá esperar los resultados antes de informar si el atacante podrá reincorporarse a la actividad.

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