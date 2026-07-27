Jhon Lucumí suma un nuevo pretendiente en Italia

El mercado de fichajes se mueve por Jhon Lucumí. Como abrió negociaciones con Bologna y compite con la Juventus por el zaguero de la Selección Colombia.

Jhon Lucumí podría ir al Como | Reuters.

El futuro de Jhon Lucumí continúa siendo uno de los temas más llamativos del mercado de fichajes en Italia. Aunque durante varias semanas la Juventus fue señalada como el principal candidato para quedarse con el defensor colombiano, un nuevo club de la Serie A irrumpió en la carrera por su fichaje y ya comenzó las primeras gestiones para intentar contratarlo.

Como inicia conversaciones por Jhon Lucumí

De acuerdo con el periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano, el Como abrió negociaciones con el Bologna para conocer las condiciones de un posible traspaso del zaguero de la Selección Colombia. El conjunto lombardo busca fortalecer su línea defensiva de cara a la próxima temporada y considera a Lucumí como una de sus principales prioridades en este mercado.

El defensor de 28 años llega respaldado por una destacada campaña en la Serie A, donde se consolidó como uno de los centrales más fiables del campeonato. Su perfil zurdo, la capacidad para iniciar el juego desde el fondo y la experiencia adquirida tanto en el Bologna como con la Selección Colombia lo han convertido en una pieza muy apetecida por varios clubes europeos.

Juventus sigue atenta al futuro del colombiano

Hasta hace poco, la Juventus lideraba la carrera por Lucumí. El equipo de Turín monitoreó de cerca la situación contractual del colombiano mientras esperaba que expirara la cláusula de rescisión de 28 millones de euros. Una vez finalizado ese plazo, el Bologna quedó con mayor margen para negociar una venta por un valor diferente, siempre que la oferta satisfaga las expectativas económicas del club.

La aparición del Como modifica el panorama del mercado. La institución pretende incorporar más de un defensor central durante este periodo de fichajes y ya dio el primer paso para evaluar la viabilidad de la operación. Mientras tanto, la Juventus permanece atenta a cualquier movimiento, consciente de que la competencia por el internacional colombiano podría intensificarse en las próximas semanas.

Bologna no cierra la puerta a una transferencia

Desde el Bologna tampoco descartan la salida de Lucumí. El director ejecutivo del club, Claudio Fenucci, reconoció recientemente que existía un acuerdo con el futbolista para facilitar una transferencia si llegaba una propuesta conveniente durante el verano europeo, teniendo en cuenta que el central entra en la recta final de su contrato.

Por ahora no existe un acuerdo definitivo entre las partes, pero el interés del Como confirma que Jhon Lucumí es uno de los defensores más cotizados del mercado italiano. Con varias semanas aún por delante antes del cierre del libro de pases, todo indica que el colombiano seguirá siendo protagonista y que la disputa por su fichaje apenas comienza.

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