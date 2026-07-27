Álvaro Montero, entre las críticas y molestias físicas de cara a la vuelta por Copa Sudamericana

Al arquero colombiano lo ponen como uno de los grandes responsables de la caída de Boca Juniors en su visita a Deportivo Riestra.

Álvaro Montero atajando un remate | Luis ROBAYO / AFP

Álvaro Montero atajó su segundo partido con Boca Juniors en el duelo que enfrentó a su equipo contra Deportivo Riestra por la primera fecha del torneo finalización de la Liga Profesional de Argentina. El resultado fue en contra para él y sus compañeros, ya que en esta visita perdieron por 3-0.

Recordemos que el ‘Xeneize’ venía de ganarle por 1-0 a O’Higgins en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, encuentro que fue la primera titularidad del colombiano. En ese compromiso el arquero tuvo atajadas importantes y se desempeñó bien, dejando buenas sensaciones bajo el arco.

El pasado domingo 26 de julio su segunda prueba fue por el rentado local argentino y ahí no le fue muy bien que digamos, pues muchos lo responsabilizan en gran parte por la derrota. Los hinchas de Boca consideran que Montero pudo haber hecho algo más en el primer y tercer gol de Riestra.

¿Le faltó salir a puñetear?

En la primera anotación, que fue nada más a lo seis minutos de partido, Riestra armó la jugada con un centro por el sector derecho. Dentro del área Anthony Alonso le bajó la pelota de cabeza a Braian Sánchez, quien la mandó a guardar. En esa acción muchos consideran que a Álvaro le faltó salir a puñetear ese balón antes de la asistencia de Alonso, inclusive se observa que el tenía esa intención, pero después retrocede un poco hacia el arco y sale a achicar antes del frentazo de Sánchez, pero el jugador rival le termina ganando.

El ‘baño’ a un arquero de gran estatura

En la tercera anotación de Riestra, que fue de Alexander Díaz, se debe mencionar primero el mal retroceso de Boca en esa contra del rival y que ninguno pudo quitarle la pelota en la carrera individual que metió. Sin embargo, lo que se le reclama a Montero es su posición en el remate.

Resulta que el colombiano estaba sobre el tiro penal cuando Díaz se la pinchó por encima y a pesar que intentó atajar la bola retrocediendo de espaldas, no llegó a ella. Lo que se le critica es que estaba salido y que un arquero de su estatura (dos metros) no puede recibir goles así.

A eso se suma que fue uno de los peores calificados en esa caída de Boca Juniors ante Riestra. Álvaro Montero recibió un puntaje promedio en aplicaciones de 5.7. Sin duda alguna no fue la mejor noche para él y las críticas son múltiples en estos momentos, aunque a su favor le queda todavía torneo por recorrer y mejorar esos errores.

¿Titular ante O’Higgins?

Este jueves 30 de julio Boca viaja a Chile para medirse contra O’Higgins por la vuelta de la Copa Sudamericana y cierta parte de la fanaticada del ‘Xeneize’ pide que ataje Leandro Brey. No obstante, no hay certeza de que eso vaya a ser así y que por ese mal partido Montero pueda perder tan rápido la titular.

El tema es que tras ese encuentro de Boca contra Riestra, grabaron al portero mostrando signos de dolor tras ese cotejo. De momento no se ha confirmado por parte del club alguna lesión o algo parecido, aunque habrá que esperar que avancen los días a ver si llega alguna novedad al respecto.

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