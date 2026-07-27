“México está listo para asegurar su próximo asiento en la Fórmula 1”

Noel León se convirtió en el primer mexicano en ganar una Feature Race de la era moderna en la FIA Fórmula 2

Noel León conquistó la carrera principal de la Fórmula 2 en Hungría | DPPI VIA AFP

¿Está México listo para asegurar su próximo asiento en la Fórmula 1? La respuesta corta es sí, y tiene nombre y apellido: Noel León. El piloto regiomontano de 21 años acaba de sacudir el automovilismo internacional. Con una madurez de gigante, Noel conquistó el Gran Premio de Hungría, firmando una hazaña sin precedentes: convertirse en el primer mexicano en ganar una Feature Race de la era moderna en la FIA Fórmula 2.

No fue casualidad; semanas antes ya había reclamado una histórica pole position en Austria y triunfos clave en los circuitos de Mónaco y Canadá. Este éxito no se construyó de la noche a la mañana.

Detrás del volante hay una historia de pura resiliencia, pero también una alianza estratégica vital. El cobijo e impulso incondicional de Alessandros Racing y Escudería Telmex, semillero histórico que llevó a Checo Pérez a la máxima categoría, han sido pilares fundamentales para sostener este proyecto.

Juntos han demostrado que el talento mexicano puede competir de tú a tú contra las billeteras más grandes del viejo continente. A pesar de debutar como novato y enfrentar descalificaciones amargas en fechas pasadas, Noel ha respondido en el asfalto.

Con 94 puntos y la quinta posición del campeonato, León ha catapultado a Campos Racing al liderato por equipos. ¿Le alcanza para ser considerado con futuro en la F1? Absolutamente.

Noel León ya tocó la puerta en el pasado como junior de Red Bull. Hoy, con sus actuaciones, madurez y resultados que le va dando los puntos para la ansiada Superlicencia, está listo para reclamar un puesto como piloto de desarrollo en el Gran Circo en cualquier momento.

El receso de verano comienza, pero las negociaciones apenas arrancan. Noel demostró que no solo tiene el respaldo económico y el ímpetu. El mexicano, tiene sobre todo las manos y la mente, para ser el próximo gran referente de México en la élite mundial.

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