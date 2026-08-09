¿Cuándo fue el último partido de Chucky Lozano antes de fichar con LA Galaxy?

El atacante mexicano no disputa un encuentro oficial desde noviembre de 2025 y ahora buscará recuperar actividad con el conjunto angelino

Chucky Lozano y su última aparición en la MLS | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Hirving ‘Chucky’ Lozano comenzará una nueva etapa en la MLS después de que LA Galaxy oficializara su incorporación como Jugador Designado mediante un préstamo hasta diciembre de 2026, con opción de compra. El movimiento representa también la oportunidad para que el atacante mexicano termine con un prolongado periodo sin competencia, ya que su último partido oficial se remonta al 29 de noviembre de 2025, cuando San Diego FC enfrentó a Vancouver Whitecaps en la Final de la Conferencia Oeste. Lozano comenzó aquel encuentro en el banquillo, ingresó al minuto 60 y consiguió marcar, aunque su equipo terminó eliminado después de caer 3-1. Desde entonces, el delantero no volvió a tener minutos oficiales antes de concretar su llegada al Galaxy.

Pese a terminar su etapa en San Diego sin continuidad, Lozano cerró su primera campaña en el fútbol estadounidense con 11 goles y 11 asistencias en 1,955 minutos, tomando en cuenta la fase regular y los playoffs. Ahora deberá recuperar ritmo competitivo después de más de ocho meses sin disputar un encuentro oficial. Will Kuntz, gerente general del LA Galaxy, señaló que el club seguía al mexicano desde hace varios años y consideró su incorporación como una manera de “cerrar un círculo” dentro del proyecto deportivo. Con experiencia en México y Europa, además de su paso previo por la MLS, Lozano se incorpora al conjunto angelino con el objetivo de volver a sumar minutos durante la parte final de la temporada 2026. Lee la nota completa.

Te puede interesar: