La Casa de los Famosos 2026 ¿Quiénes son los nominados, ¿cómo van las votaciones y quién será eliminado este 9 de agosto?

Los fanáticos de La Casa de los Famosos tienen a un candidato que podría abandonar la competencia en la segunda semana de la cuarta temporada

¿Quién será eliminado en la segunda semana? | X:@LaCasaFamososMx

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México entra en la recta final de su segunda semana de competencia y la tensión aumenta dentro del reality show. Este domingo 9 de agosto llegará una nueva Gala de Eliminación, en la que al menos uno de los habitantes tendrá que abandonar la competencia. Después de la salida de Mariana Ochoa, primera eliminada de esta edición, las estrategias dentro de la casa han provocado nuevas rivalidades y movimientos entre los participantes.

Con la nominación definida y el público como factor clave, los fanáticos ya comienzan a perfilar a su posible favorito para dejar el programa este fin de semana. Las encuestas y tendencias que circulan en redes sociales apuntan a una posible eliminación, aunque el resultado todavía no está definido. La respuesta definitiva llegará esta noche, cuando Galilea Montijo anuncie al habitante que deberá despedirse de la competencia, sin embargo en Claro Sports te contamos quién podría abandonar el reality televisivo.

Así van las votaciones de La Casa de los Famosos México 2026, hoy domingo 9 de agosto

Las encuestas y tendencias en redes sociales colocan a Ximena Herrera como una de las principales candidatas para convertirse en la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, aunque por ahora no existe un resultado oficial. De acuerdo con información de distintas cuentas de redes sociales, la actriz aparece con la menor intención de votos positivos entre los cuatro habitantes que permanecen en la placa. La lista también incluye a Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad Altamimi, por lo que el destino de cada participante dependerá del voto del público durante la gala de este domingo 9 de agosto.

La posible salida de Ximena Herrera surge después de una segunda nominación que dejó nuevas tensiones dentro de la casa y que podría marcar otro golpe para los participantes con menor respaldo. Según las tendencias, la actriz sería quien tendría mayores posibilidades de abandonar la competencia, pero estos resultados no representan el veredicto definitivo, ya que las votaciones permanecen abiertas hasta el anuncio de Galilea Montijo. Además, existe expectativa por una posible doble eliminación, una versión que tomó fuerza después de que Fede Vigevani hiciera comentarios sobre una eventual salida y de que conductores digitales hablaran de una dinámica inédita para esta gala. Por ahora, Ximena Herrera aparece como la posible eliminada, pero cualquier pronóstico puede cambiar antes del cierre de la votación.

La Casa de los Famosos México 2026, hoy ¿Dónde ver en vivo y a qué hora la Gala de Eliminación?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México continúa su marcha y los habitantes tienen un objetivo en mente: conquistar el premio de 4 millones de pesos. Pero antes de conocer al gran ganador, la casa mantiene su particular dosis de drama, estrategias, alianzas, conflictos y sorpresas. Las Galas de Eliminación se transmiten cada domingo a las 20:30 horas por Las Estrellas, mientras que Canal 5 presenta las Galas Diarias de lunes a viernes a las 22:00 horas. Además, ViX ofrece transmisiones exclusivas y acceso a las cámaras en vivo las 24 horas.

Recuerda que en Claro Sports puedes seguir de cerca la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. Aquí encontrarás las noticias más importantes, spoilers, adelantos, rumores, movimientos dentro de la casa y todos los detalles que marcan el rumbo de la competencia. Si quieres saber qué pasó antes, durante y después de cada gala, en Claro Sports tenemos la información para que no te pierdas nada de uno de los realities más comentados de la televisión mexicana.

La Casa de los Famosos México: ¿Quiénes son los nominados para salir este domingo 9 de agosto?

La segunda gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026 puso a cinco habitantes en la cuerda floja y dejó claro que las primeras alianzas y diferencias ya pesan dentro de la casa. Ximena Herrera recibió la mayor cantidad de votos, con 18 puntos. A ella se sumaron Masad Altamimi, con 11; Memo Schutz, con 9; Ernesto Laguardia, con 8; y Gema Garoa, también con 8 puntos.

Esta segunda placa llegó después de la salida de Mariana Ochoa y bajo una dinámica distinta, que obligó a cada habitante a repartir tres, dos y un punto entre tres compañeros, en lugar de concentrar sus votos en dos personas. El cambio abrió la puerta a decisiones más estratégicas y dejó al descubierto algunas diferencias de convivencia. Ximena recibió votos de compañeros que señalaron poca convivencia con ella, mientras que varios habitantes cuestionaron a Masad por su participación en las tareas de la casa. También hubo decisiones por estrategia e intuición: Arantza Ruiz consideró a Ximena una rival fuerte, mientras Memo Schutz tomó con humor su nominación. La única persona a salvo fue Moisés Peñaloza, líder de la semana, quien obtuvo inmunidad y no participó en la nominación.

Ahora, la atención se concentra en cinco habitantes que buscan mantenerse con vida en la competencia. Ximena Herrera, Masad Altamimi, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Gema Garoa deberán enfrentar una semana decisiva, mientras el público tendrá la última palabra y elegirá cuál de ellos deja la casa este domingo. La segunda placa ya dejó nuevas tensiones y promete más choques, alianzas y sorpresas.

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