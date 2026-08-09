Vuelta a Colombia 2026, Etapa 3: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 10 de agosto

Repase cómo será el recorrido de este lunes en la tercera fracción, que unirá caminos entre Garzón y Neiva en el departamento del Huila.

Vuelta a Colombia 2026/ Fedeciclismo.

Con Wilmar Paredes en el liderato absoluto de la Vuelta a Colombia, pasadas dos etapas, ahora se viene el turno del regreso a Neiva. El próximo lunes 10 de agosto, la competencia lleva nuevamente los pasos a la capital huilense después de pasar por Gigante, Hobo, Campoalegre y el sector del Juncal. Serán 160 kilómetros con otra oportunidad más para los embaladores.

El Team Medellín – EPM anhela que Paredes mantenga su camiseta amarilla en su condición de puntero. Ganó las dos primeras fracciones, pero los demás contrincantes aguardan con que la tercera sea la vencida. Esto es todo lo que usted debe saber acerca de la próxima etapa.

¿A qué hora empieza la Etapa 3 de la Vuelta Colombia 2026?

La salida de los corredores está pactada para las 8:00 de la mañana (hora COL). Todo indica que la llegada de la fuga a Neiva será justo antes del mediodía en el intenso calor de la capital, que marca 400 metros sobre el nivel del mar. La salida de Garzón es en la carrera 10 con calle 7, mientras que se trazará la meta en la carrera 16 con calle 18, en cercanías al Estadio Guillermo Plazas Alcid.

¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la Etapa 3, hoy 10 de agosto?

Para ser más exactos, así será el recorrido: Garzón – Gigante – Hobo – Campoalegre – El Juncal – Neiva. No hay mayores exigencias en la montaña, pero los corredores atravesarán tres puntos de sprint.

Etapa 3 de la Vuelta a Colombia | ProCycling Stats

¿Qué calles y vías cierran, y a qué hora, por la Etapa 3 de la Vuelta Colombia 2026?

Así está pactada la ruta por donde pasará el grupo de ciclistas:

Garzón: Carrera 10 con calle 7 – calle 4 (vía central), glorieta de salida.

Carrera 10 con calle 7 – calle 4 (vía central), glorieta de salida. Gigante: Parque principal (calle 4 y carrera 5).

Parque principal (calle 4 y carrera 5). Campoalegre: Glorieta, Fedearroz, calle 12 y carrera 12, calle 25, carrera 9, coliseo y glorieta de salida.

Glorieta, Fedearroz, calle 12 y carrera 12, calle 25, carrera 9, coliseo y glorieta de salida. Neiva: Puente sobre el Río Magdalena, glorieta, avenida 26, carrera 5 con avenida 26, calle 27, intercambiador, batallón, carrera 18 con calle 18 (estadio).

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a Colombia 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Si usted desea seguir el evento, RCN transmitirá la recta final de cada etapa a partir de las 10:30 a.m. (hora COL) en sus canales digitales y televisión. De igual modo, a través de Claro Sports puede estar al tanto de lo que deja cada fracción.

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