¡LA Galaxy no se detiene! ficha a Sergi Roberto tras anunciar al Chucky Lozano

El equipo angelino suma experiencia europea con Sergi Roberto mientras busca escalar posiciones en la Conferencia Oeste durante la temporada 2026

Sergi Roberto llega como agente libre a la MLS | @LAGalaxy

LA Galaxy volvió a moverse en el mercado y confirmó este sábado 8 de agosto la contratación de Sergi Roberto, quien continuará su carrera en la Major League Soccer después de dos temporadas en el Como de Italia. El mediocampista español llega como agente libre y firmó contrato hasta el 30 de junio de 2028, con una opción para extender el vínculo durante la temporada 2028-29, aunque su incorporación está sujeta a la obtención de la visa P-1 correspondiente.

La llegada del futbolista de 34 años se produce apenas un día después de que el Galaxy hiciera oficial la incorporación del mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien fue adquirido a préstamo procedente de San Diego FC hasta el cierre de la temporada 2026 y con una opción para concretar posteriormente un movimiento permanente. De esta manera, el conjunto de Los Ángeles añadió en jornadas consecutivas a dos jugadores con experiencia en el fútbol europeo, en plena segunda mitad del calendario de la MLS.

Sergi Roberto is a G.



We have signed midfielder @SergiRoberto10 as a free agent through June 30, 2028, with an option for the 2028-2029 season.



📰: https://t.co/5GNT9pHFDM pic.twitter.com/hNvqnAABex — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 8, 2026

Sergi Roberto llega después de cerrar una etapa de dos campañas con el Como, equipo al que se incorporó en 2024 tras dejar definitivamente al Barcelona. Durante su primer curso en Italia participó en 13 partidos y acumuló menos de 700 minutos, mientras que en su segunda temporada tuvo mayor participación con 24 encuentros, más de 800 minutos y un gol, antes de quedar libre y abrir la puerta a su traslado al fútbol estadounidense.

Su carrera está vinculada principalmente al Barcelona, club al que llegó a sus fuerzas básicas en 2006 y con el que debutó en el primer equipo durante 2010. A partir de 2013 se estableció en la plantilla principal y disputó más de 300 encuentros con la camiseta blaugrana. Roberto conquistó títulos de LaLiga, Copa del Rey, Champions League, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa, además de llegar a portar el gafete de capitán durante su última temporada en Cataluña.

Entre los momentos que marcaron su paso por Barcelona aparece el gol con el que cerró el histórico 6-1 frente al Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Champions League de 2017. Roberto apareció dentro del área en los últimos segundos para convertir el tanto que completó aquella remontada. Ahora, su trayectoria entra en una nueva etapa dentro de una MLS en la que LA Galaxy espera utilizar su capacidad para desempeñarse en diferentes zonas del mediocampo.

La operación también permitirá que Sergi Roberto vuelva a coincidir con Riqui Puig, su antiguo compañero en Barcelona, aunque el reencuentro sobre el terreno de juego tendrá que esperar. Puig fue sometido en enero a una segunda cirugía reconstructiva del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y está descartado para toda la temporada 2026, con un regreso proyectado hasta 2027. El Galaxy incorporó así a Roberto para una plantilla que durante este curso ha tenido que reorganizar su mediocampo ante la ausencia de uno de sus principales generadores de juego.

El fichaje llega además en un momento en el que LA Galaxy intenta recuperar terreno en la Conferencia Oeste. El equipo ocupa la posición 12 con 22 puntos y se encuentra a dos unidades del noveno sitio, último lugar de acceso a la postemporada al momento del anuncio. Con Sergi Roberto y Chucky Lozano entre sus incorporaciones recientes, el club angelino modifica nuevamente su plantilla para afrontar la parte final de la campaña, mientras espera completar los trámites necesarios para que el español pueda quedar disponible para competir en la MLS.

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