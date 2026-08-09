¡Nueva derrota para la Liga MX! Querétaro cae ante el Seattle Sounders en la Leagues Cup 2026

El Querétaro perdió con un marcador de 3-0 ante el Seattle Sounders y los Gallos Blancos quedaron prácticamente eliminados de la Leagues Cup 2026

Seattle Sounders vence al Querétaro | Reuters

Querétaro se quedó con pie y medio fuera de la Leagues Cup. Los Gallos Blancos fueron goleados 3-0 por el Seattle Sounders este domingo 9 de agosto en el Lumen Field y quedaron a unos cuantos resultados para oficializar su eliminación del torneo tras un partido que volvió a favorecer a los equipos de la MLS sobre los representantes de la Liga MX.

La derrota no solo deja a Querétaro al borde de la eliminación, sino que complica todavía más el panorama de los clubes mexicanos en esta edición. Con el nuevo formato, los equipos de ambas ligas están divididos en dos sectores y únicamente los cuatro mejores de cada lado avanzan a la siguiente fase. Cada club disputa tres partidos ante rivales de la liga contraria, por lo que cada punto tiene un peso importante en la clasificación.

Para los Gallos Blancos, las cuentas quedaron reducidas a una combinación poco probable. El equipo necesita ganar su siguiente compromiso por una goleada y esperar que ninguno de los otros clubes mexicanos vuelva a sumar unidades, un panorama que raya en lo imposible. Después del 3-0 ante Seattle, Querétaro tendrá que comenzar a pensar en la Liga MX para tratar de cumplir con los objetivos locales tras el casi inminente fracaso internacional.

El Sounders hizo su parte con una actuación contundente. Sebastián Gómez abrió el marcador apenas al minuto 4 y puso a Querétaro en complicaciones desde el inicio. Danny Musovski aumentó la ventaja antes del descanso y Albert Rusnák cerró la cuenta al 68’, en un partido que el conjunto de Seattle controló con mayor eficacia frente al arco.

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It's 3-0! pic.twitter.com/mzMIr6rivR — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) August 9, 2026

Querétaro tuvo oportunidades para cambiar la historia, pero no encontró la contundencia necesaria. Una de las últimas opciones llegó al minuto 69, cuando Lucas Abascia remató de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Santiago Homenchenko, aunque el balón terminó por encima de la portería. El cuadro mexicano generó algunos avisos, pero nunca consiguió convertirlos en una reacción real.

El 3-0 vuelve a dejar a la Liga MX con motivos para preocuparse en su enfrentamiento contra la MLS dentro de la Leagues Cup. Mientras Seattle mantiene pequeñas aspiraciones de avanzar tras la cosecha de puntos de equipos de su liga, Querétaro queda prácticamente fuera y tendrá que esperar un auténtico milagro para cambiar su destino, pero otro representante mexicano ya quedó contra las cuerdas. El encuentro terminó con algunos empujones entre las plantillas de ambos equipos y los árbitros tuvieron que separarlos para evitar que la situación subiera de intensidad.

Los problemas entre ambos banquillos comenzó en la primera parte. Erik Dueñas salió del campo en busca de una pelota y, debido a la inercia de la carrera, chocó contra un futbolista de Seattle ubicado cerca del banco de suplentes. El arquero suplente Andrew Thomas reaccionó para reclamarle al jugador de los Gallos Blancos y el intercambio rápidamente derivó en empujones, lo cual provocó que jugadores y miembros de ambos equipos se acercaran para separar a los involucrados. La trifulca duró apenas unos segundos y pudo ser controlada sin consecuencias mayores; el árbitro Luis Santander decidió no mostrar tarjetas. Sin embargo, los conatos de bronca volvieron a suceder en el final del partido.

Seattle Sounders vs Querétaro: resumen, goles y resultado final de la Leagues Cup 2026

Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Querétaro vs Seattle Sounders El técnico Brian Schmetzer podría mantener su apuesta por un 4-2-3-1, esquema que busca equilibrio en el mediocampo, aunque la falta de resultados positivos del Seattle Sounders podría llevarlo a replantear su estrategia. Del otro lado, Esteban González enfrenta un dilema similar, pues deberá decidir si apuesta también por un 4-2-3-1 o introduce una variante táctica para aprovechar las opciones matemáticas que todavía conserva su equipo de cara a la continuidad en la Leagues Cup. Seattle Sounders: Stefan Frei, Nouhou Tolo, Jackson Ragen, Antino Lopez, Kalani Kossa-Rienzi, Peter Kingston, Cristian Roldan, Paul Rothrock, Albert Rusnák, Sebastian Gomez y Danny Musovski. Querétaro: Guillermo Allison, Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra, Carlo García, Santiago Homenchenko, Enzo Giménez, Juan Martínez, Paulo Victor y Ali Ávila. Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Querétaro vs Seattle Sounders y a qué hora juegan? Querétaro y Seattle Sounders protagonizan este domingo 9 de agosto un partido decisivo en la Leagues Cup, con el Lumen Field como escenario de un partido que puede marcar el futuro de ambos equipos en el torneo. Los Gallos Blancos buscan un resultado positivo ante un Seattle Sounders que quiere aprovechar su condición de local para irse con dignidad de la competencia. Sigue el minuto a minuto de Querétaro vs Seattle Sounders en Claro Sports, además de las estadísticas, las jugadas más importantes y las reacciones de los protagonistas antes y después del partido. También podrás disfrutar la transmisión en vivo a través de MLS Season Pass y vivir cada detalle de un encuentro que promete intensidad, goles y grandes emociones en la Leagues Cup. México y Centroamérica: 13:30 horas

Estados Unidos: 15:30 horas ET y 12:30 horas PT

Colombia: 12:30 horas

Argentina: 16:30 horas Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Querétaro vs Seattle Sounders, según la IA? De acuerdo con información de la IA, Seattle Sounders parte como favorito para vencer a Querétaro este domingo 9 de agosto en la jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Los modelos de predicción deportiva otorgan al conjunto de la MLS un 46% de probabilidades de triunfo, mientras que el empate, con definición en penales, alcanza 28% y una victoria de los Gallos Blancos se ubica en 26%. El partido tendrá lugar en el Lumen Field con ambos equipos en busca de un resultado que mantenga sus opciones de avanzar en el torneo. La localía aparece como uno de los principales factores a favor de Seattle, además de su experiencia en la Leagues Cup, donde suma nueve victorias y cinco derrotas. El campeón defensor llega con presión tras la derrota por 3-0 ante Toluca en la primera jornada y necesita un triunfo para evitar una eliminación prematura. Querétaro, por su parte, cayó 2-0 ante FC Dallas pese a registrar 21 remates, una muestra de los problemas que enfrenta su ataque. Ante este panorama, la IA coloca al equipo estadounidense un paso por delante, aunque los Gallos todavía tienen argumentos para dar la sorpresa en un partido sin margen de error.

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