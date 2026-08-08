México vs Estados Unidos en vivo, Premundial sub 20 Concacaf: fecha, horario y dónde ver el partido 

Se reedita la final del 2024. El conjunto de las Barras y las Estrellas busca revancha tras la caída 2-1 en el torneo pasado. Estados Unidos va por su tercera corona; México busca su 15vo título

Lista la final del Premundial sub 20 | @miseleccionsubs/@concacaf

México y Estados Unidos cumplieron con los pronósticos y de nueva cuenta se metieron a la disputa del título del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, lo cual resolverán este fin de semana en el Estadio Azteca. El Tricolor llega después de remontar 2-1 a Canadá en semifinales, mientras que el conjunto estadounidense aseguró su boleto al vencer 2-0 a Costa Rica, ambos encuentros celebrados este viernes en el Coloso de Santa Úrsula.

Más allá del campeonato regional, México llegará a la final con una meta ya cumplida: su clasificación al fútbol varonil de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El pase quedó asegurado porque Estados Unidos, como país anfitrión de la justa olímpica, ya cuenta con boleto, por lo que la plaza disponible de Concacaf corresponde al otro finalista. El duelo a efectuarse este próximo domingo vestirá aun más la historia del Clásico de la Concacaf.

México vs Estados Unidos en vivo: fecha y horario del partido del Premundial sub 20 Concacaf

La final entre México y Estados Unidos se disputará el domingo 9 de agosto de 2026, a partir de las 16:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Azteca.

El encuentro definirá al campeón del Premundial Sub-20 de Concacaf después de un torneo en el que ambas selecciones también consiguieron objetivos rumbo a competencias internacionales. México ya había asegurado su participación en el Mundial Sub-20 de 2027 al vencer 4-0 a Panamá en los cuartos de final y posteriormente confirmó su clasificación olímpica con el triunfo sobre Canadá. Por su parte, Estados Unidos se hizo del pase mundialista al imponerse a Guatemala 3-1 en los cuartos de final; mientras que el boleto olímpico ya lo tenía asegurado al ser anfitrión.

Fecha: Domingo 9 de agosto de 2026

Horario: 16:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Azteca

¿Dónde ver en vivo el México vs Estados Unidos del Premundial sub 20? Canales de TV y streaming

La final del Campeonato Sub-20 de Concacaf podrá seguirse en México a través de ESPN, señal encargada de transmitir el encuentro entre el Tricolor y Estados Unidos desde el Estadio Azteca. Además, podrás seguir todas las incidencias del juego solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

La cobertura permitirá seguir la definición del torneo regional, en el que México buscará cerrar su participación con el campeonato después de asegurar los boletos al Mundial Sub-20 de 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Transmisión del México vs Estados Unidos:

Televisión: ESPN

Fecha: Domingo 9 de agosto

Hora: 16:00 horas del centro de México

Sede: Estadio Azteca

México vs Estados Unidos en vivo: ¿Cómo llegan los equipos al partido de Premundial sub 20 Concacaf?

México avanzó a la final después de remontar 2-1 a Canadá. El conjunto dirigido por Álex Diego comenzó abajo en el marcador luego del gol de Owen Graham-Roache al minuto 6 y también tuvo que afrontar la lesión del guardameta Cristo Navarrete, quien dejó el partido durante la primera mitad.

La reacción apareció después del descanso. Cristóbal Alfaro empató al minuto 48 luego de ingresar como sustituto y Hugo Camberos completó la remontada desde el punto penal al 77. Canadá jugó el tramo final con 10 futbolistas después de la expulsión de Liam Mackenzie.

El resultado confirmó el regreso de México al torneo olímpico. Como Estados Unidos ya tiene garantizada su participación en Los Ángeles 2028 por su condición de anfitrión, el boleto de Concacaf quedó para el Tricolor sin importar lo que ocurra en la final.

Estados Unidos, por su parte, consiguió su lugar en el partido por el campeonato al superar 2-0 a Costa Rica. Rubén Ramos abrió el marcador al minuto 36 y Christopher Applewhite amplió la ventaja al 77 para sentenciar la semifinal.

El conjunto estadounidense había eliminado previamente a Guatemala en los cuartos de final y llegará al Estadio Azteca después de mantener su portería sin gol ante Costa Rica. Durante la semifinal controló buena parte de las acciones y generó oportunidades antes y después del descanso.

México y Estados Unidos definirán así el título regional en un partido que ya no modifica el futuro olímpico del Tricolor, pero sí determinará al campeón de Concacaf. Para el equipo mexicano, la final representa la oportunidad de completar su recorrido con un trofeo después de asegurar dos clasificaciones internacionales, y de poder seguir dominando la categoría en la región.

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