¡Refuerzo mundialista! Lucas Digne regresa al PSG una década después

El lateral francés regresa a París hasta 2029, diez años después de su salida y tras su paso por Roma, Barcelona, Everton y Aston Villa

El lateral francés vuelve al Parque de los Príncipes | PSG

Lucas Digne está de regreso en el Paris Saint-Germain. Diez años después de dejar el club para continuar su carrera fuera de Francia, el lateral vuelve a París tras una trayectoria que lo llevó por Italia, España e Inglaterra y que ahora lo encuentra con más de 500 partidos a nivel de clubes y 64 apariciones con la selección francesa.

El PSG hizo oficial este domingo el fichaje del defensor procedente del Aston Villa. Digne firmó un contrato hasta junio de 2029 y utilizará el dorsal 12 en su segunda etapa con el conjunto parisino. Su llegada se produce después de cuatro temporadas y media en Birmingham, donde disputó 182 encuentros oficiales, marcó cuatro goles y registró 24 asistencias.

El francés llega además después de levantar la Europa League 2025-26 con el equipo de Unai Emery. Durante la última temporada participó en 44 partidos y dio siete asistencias entre todas las competiciones; estuvo presente en 31 de las 38 jornadas de Premier League y disputó 11 encuentros en el camino europeo del equipo.

El regreso de Lucas Digne al PSG

Digne conoce bien París. Su primera etapa comenzó en el verano de 2013, cuando llegó procedente del Lille después de disputar 62 partidos oficiales y marcar tres goles con el club en el que dio sus primeros pasos como profesional.

Entre 2013 y 2015 jugó 44 encuentros con el PSG. En ese periodo conquistó dos títulos de Ligue 1, además de la Coupe de France, dos Coupe de la Ligue y tres Trophée des Champions. Sin embargo, no logró establecerse de manera definitiva como titular y en 2015 salió cedido a la Roma.

Su paso por Italia abrió una etapa de diez años fuera del fútbol francés. Con la Roma disputó 42 partidos y marcó tres goles durante la temporada 2015-16, rendimiento que posteriormente lo llevó al Barcelona.

En España permaneció dos campañas y acumuló 46 encuentros oficiales y dos goles con el conjunto azulgrana. Después dio el salto a la Premier League, donde encontró la mayor continuidad de su carrera.

Más de 250 partidos en la Premier League

Everton incorporó a Digne en 2018 y el lateral permaneció tres temporadas y media en Liverpool. Su balance fue de 127 partidos, seis goles y 20 asistencias antes de marcharse al Aston Villa en enero de 2022.

Entre Everton y Aston Villa acumuló 253 apariciones en la Premier League. Su etapa con los Villains terminó con 182 encuentros en todas las competiciones, cuatro goles y 24 asistencias, además del título de la Europa League conseguido bajo las órdenes de Unai Emery.

En total, Digne llega a su segunda etapa con el PSG después de superar los 500 partidos a nivel de clubes. Su recorrido incluye Lille, PSG, Roma, Barcelona, Everton y Aston Villa, además de 57 encuentros en competiciones europeas.

Paris Saint-Germain is delighted to announce the return of Lucas Digne. The French international defender has signed with the capital club until 2029. He will wear number 12.



➡️ https://t.co/iWcQd9npLx pic.twitter.com/BAklrsxmMh — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 9, 2026

De regreso a Francia después del Mundial 2026

La experiencia de Digne también se extiende a la selección francesa. El lateral suma 64 partidos internacionales y fue convocado por Didier Deschamps para disputar el Mundial de 2026.

Durante el torneo fue titular ante Irak en la fase de grupos y mantuvo su lugar durante toda la fase de eliminación directa. Jugó desde el inicio en los triunfos frente a Suecia, Paraguay y Marruecos, además de las derrotas ante España en semifinales e Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

Un posible reencuentro inmediato con Aston Villa

El calendario puede colocar a Digne frente a su antiguo equipo apenas unos días después de concretar su regreso. PSG y Aston Villa se enfrentarán este miércoles 12 de agosto en la Supercopa de la UEFA, programada para las 13:00 horas en la Red Bull Arena de Salzburgo.

El francés tiene previsto incorporarse a los entrenamientos del PSG este lunes y podría estar disponible para el encuentro. De participar, su primer partido después de regresar a París sería precisamente contra el equipo con el que terminó la temporada pasada levantando la Europa League.

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