DT de Inter Miami, sobre Messi: “Estamos muy contentos de que haya regresado”

Inter Miami recibe a Columbus Crew en la MLS antes de comenzar su participación en la Leagues Cup. Guillermo Hoyos, el entrenador, habla sobre el regreso de Messi y la llegada de Casemiro

Messi, de regreso con el Inter Miami | Megan Briggs / Getty Images via AFP

Inter Miami entra en una fase clave de la temporada, pues este sábado recibirá al Columbus Crew en el Chase Stadium y, pocos días después, comenzará su camino en la Leagues Cup, torneo que ya conquistó con Lionel Messi como figura. El argentino ya se reincorporó a los entrenamientos tras disputar el Mundial 2026. En conferencia de prensa, el técnico Guillermo Hoyos habló sobre los regresos de Messi y Rodrigo De Paul después de jugar la final mundialista, la llegada de Casemiro, quien manifestó su deseo de compartir equipo con el capitán de Las Garzas, y la evolución de Germán Berterame tras el fuerte choque que sufrió durante un partido. Nota completa, aquí.