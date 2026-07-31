Oficial: fecha y hora de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Todos los caminos conducen a Barranquilla. Colombia albergará la final de este 2026 en el Estadio Metropolitano.

Santa Fe vs Caracas Copa Sudamericana/ Federico PARRA / AFP.

Este jueves 30 de julio finalizaron los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Boca Juniors, Bolívar e Independiente Santa Fe, provenientes de la Copa Libertadores fueron los únicos equipos en dar el batacazo en estas llaves, de lo contrario Vasco da Gama, Santos, Tigre, Cienciano y RB Bragantino continúan desde los grupos.

Dicho esto, se formaron las respectivas llaves y todo el camino hacia la final, la cual se disputará en Barranquilla en noviembre. Toda la capital atlanticense trabaja mancomunadamente para que el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez esté lindo lo antes posible para albergar una de las citas futbolísticas más importantes de América.

Programación de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026:

Partidos de ida:

11.08.2026 | 05:00 p.m. (Colombia) – 07:00 p.m. (Argentina) | Boca Juniors vs Recoleta.

11.08.2026 | 07:30 p.m. (Colombia) – 09:30 p.m. (Argentina) | Bolívar vs Sao Paulo.

12.08.2026 | 05:00 p.m. (Colombia) – 07:00 p.m. (Argentina) | RB Bragantino vs Atlético-MG.

12.08.2026 | 05:00 p.m. (Colombia) – 07:00 p.m. (Argentina) | Tigre vs Montevideo CT.

12.08.2026 | 07:30 p.m. (Colombia) – 09:30 p.m. (Argentina) | Independiente Santa Fe vs River Plate.

13.08.2026 | 05:00 p.m. (Colombia) – 07:00 p.m. (Argentina) | Vasco da Gama vs Olimpia.

13.08.2026 | 05:00 p.m. (Colombia) – 07:00 p.m. (Argentina) | Santos vs Macará.

13.08.2026 | 05:30 p.m. (Colombia) – 07:30 p.m. (Argentina) | Cienciano vs Botafogo.

Partidos de vuelta:

18.08.2026 | 05:00 p.m. (Colombia) – 07:00 p.m. (Argentina) | Boca Juniors vs Recoleta.

18.08.2026 | 07:30 p.m. (Colombia) – 09:30 p.m. (Argentina) | Bolívar vs Sao Paulo.

19.08.2026 | 05:00 p.m. (Colombia) – 07:00 p.m. (Argentina) | RB Bragantino vs Atlético-MG.

19.08.2026 | 07:30 p.m. (Colombia) – 09:30 p.m. (Argentina) | Tigre vs Montevideo CT.

19.08.2026 | 07:30 p.m. (Colombia) – 09:30 p.m. (Argentina) | Independiente Santa Fe vs River Plate.

20.08.2026 | 05:00 p.m. (Colombia) – 07:00 p.m. (Argentina) | Vasco da Gama vs Olimpia.

20.08.2026 | 05:00 p.m. (Colombia) – 07:00 p.m. (Argentina) | Santos vs Macará.

20.08.2026 | 07:30 p.m. (Colombia) – 09:30 p.m. (Argentina) | Cienciano vs Botafogo.

Independiente Santa Fe, la única carta colombiana

Después de golear en el global 5-0 a Caracas de Venezuela, Independiente Santa Fe se instaló en los octavos de final de la Copa Sudamericana, un orneo que le trae gratas alegrías a las arcas ‘Cardenales’, ya que en el 2015 fue el primer equipo colombiano en alzar la ‘Otra mitad de la Gloria’, una gesta que ningún otro club ‘cafetero’ ha podido obtener.

Liderados por Pablo Repetto, con un grupo lleno de capitanes como lo son Hugo Rodallega, Daniel Torres y Andrés Mosquera Marmolejo, el ‘Primer Campeón’ quiere dar el batacazo contra River Plate, aprovechando su mal momento deportivo y buscará vencer al ‘Millonario’ por primera vez en la historia. La serie comenzará en Bogotá y finalizará en Buenos Aires.

Partidos de vuelta: